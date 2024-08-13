Предлагаемый Kärcher продукт VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 разработан специально для применения в моечных установках для легковых автомобилей, выполняющих дополнительную программу обработки пенополиролью. Это высокоэффективное средство для ухода с экстрактом цветков лотоса обладает эффектом восстановления лакокрасочного покрытия, придает ему сияющий блеск и надежно защищает его от вредных воздействий окружающей среды (дорожной грязи, следов насекомых, кислотных дождей, противогололедных реагентов и т. д.). Оно совместимо с водой любой жесткости и без промежуточной сушки создает консервирующий слой, сохраняющийся в течение продолжительного времени (до 6 моек). При этом не остается следов на стеклах и не нарушается работа щеток и сопел моечной установки. Продукт VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 соответствует стандартам VDA, включает только биоразлагаемые (согласно регламенту ЕC 648/2004) поверхностно-активные вещества и не содержит минеральных масел и органических минералов.