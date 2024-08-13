Пенополироль RM 837, 20л
Пенополироль с экстрактом цветков лотоса формирует на кузове автомобиля надолго сохраняющийся блестящий консервирующий слой, защищающий его от воздействий окружающей среды. Продукт обладает также эффектом восстановления лакокрасочного покрытия.
Предлагаемый Kärcher продукт VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 разработан специально для применения в моечных установках для легковых автомобилей, выполняющих дополнительную программу обработки пенополиролью. Это высокоэффективное средство для ухода с экстрактом цветков лотоса обладает эффектом восстановления лакокрасочного покрытия, придает ему сияющий блеск и надежно защищает его от вредных воздействий окружающей среды (дорожной грязи, следов насекомых, кислотных дождей, противогололедных реагентов и т. д.). Оно совместимо с водой любой жесткости и без промежуточной сушки создает консервирующий слой, сохраняющийся в течение продолжительного времени (до 6 моек). При этом не остается следов на стеклах и не нарушается работа щеток и сопел моечной установки. Продукт VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 соответствует стандартам VDA, включает только биоразлагаемые (согласно регламенту ЕC 648/2004) поверхностно-активные вещества и не содержит минеральных масел и органических минералов.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|20,8
Свойства
- Длительная защита и придающий блеск воск с программой "Полировка пеной".
- Придает сияющий блеск
- Эффективно защищает лакокрасочное покрытие от дорожной грязи, кислотных дождей, следов насекомых, противогололедных реагентов и других вредных воздействий окружающей среды
- Консервирует поверхности на период до 6 моек
- Защита без промежуточной очистки
- Высокая эффективность при использовании воды любой жесткости
- Не оставляет следов на автомобильных стеклах
- Не приводит к слипанию щетины щеток и блокировке сопел
- Соответствует требованиям VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P264 После работы тщательно вымыть
- P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P362 + P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Мойка легковых автомобилей