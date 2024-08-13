Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Концентрат чистящего средства для мойки высоким давлением. С широким спектром применения для удаления самых стойких загрязнений, таких как масло, жир, насекомые и древесная смола. Не содержит НТА.
Универсальное высокоэффективное средство для мойки высоким давлением VehiclePro RM 806 предназначено для применения в моечных комплексах самообслуживания в целях мойки легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и двигателей. Концентрированный продукт без содержания нитрилотриацетата удаляет даже стойкие загрязнения, например масла и смазки, следы насекомых, глину и даже древесную смолу. При этом он способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем (согласно EEC 648/2004). Благодаря этому обеспечивается экологичное ведение автомоечного бизнеса. Кроме того, это концентрированное средство из линейки VehiclePro отличается низким расходом: одного литра достаточно для мойки до 60 легковых автомобилей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|13
|Масса (кг)
|5,67
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,885
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 150 x 260
Свойства
- Эффективное средство для мойки автомобилей аппаратами высокого давления
- Удаляет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, древесную смолу, глину и следы насекомых
- Быстродействующее
- Очень малый расход
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит NTA
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Чистка транспортных средств и оборудования
- Мойка автомобилей / двигателей
- Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов