Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л

Концентрат чистящего средства для мойки высоким давлением. С широким спектром применения для удаления самых стойких загрязнений, таких как масло, жир, насекомые и древесная смола. Не содержит НТА.

Универсальное высокоэффективное средство для мойки высоким давлением VehiclePro RM 806 предназначено для применения в моечных комплексах самообслуживания в целях мойки легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и двигателей. Концентрированный продукт без содержания нитрилотриацетата удаляет даже стойкие загрязнения, например масла и смазки, следы насекомых, глину и даже древесную смолу. При этом он способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем (согласно EEC 648/2004). Благодаря этому обеспечивается экологичное ведение автомоечного бизнеса. Кроме того, это концентрированное средство из линейки VehiclePro отличается низким расходом: одного литра достаточно для мойки до 60 легковых автомобилей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 13
Масса (кг) 5,67
Масса (с упаковкой) (кг) 5,885
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 150 x 260
Свойства
  • Эффективное средство для мойки автомобилей аппаратами высокого давления
  • Удаляет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, древесную смолу, глину и следы насекомых
  • Быстродействующее
  • Очень малый расход
  • Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
  • Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
  • Не содержит NTA
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Средство для мойки высоким давлением RM 806, 5л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • Сигнальное слово Опасно
  • H290 Может вызывать коррозию металлов
  • H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
  • P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
  • P405 Хранить под замком.
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Чистка транспортных средств и оборудования
  • Мойка автомобилей / двигателей
  • Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
Принадлежности