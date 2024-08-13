Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1л
Высококонцентрированное средство для ручной чистки поверхностей, быстро высыхающее без образования разводов. С европейской экологической маркировкой (имеется сертификат).
Высококонцентрированный продукт с широким спектром применения: средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform удаляет с различных материалов самые разнообразные загрязнения. Оно подходит для чистки твердых и эластичных водостойких поверхностей, устойчивых к воздействию спиртов, и может использоваться как для влажного протирания по методу спрейной или пенной чистки, так и для влажной уборки с использованием ведра. Чистящее средство позволяет эффективно и безопасно удалять жировые и пищевые загрязнения, пятна от кофе и обувного крема, следы хождения и налет, образуемый табачным дымом. Оно придает приятный цитрусовый аромат и быстро высыхает, не оставляя полос и разводов даже на блестящих поверхностях. Кроме того, этот высококонцентрироованный продукт, очень экономный в применении, имеет европейский и австрийский экологические сертификаты.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Упаковочная единица (шт.)
|12
|Значение pH
|11
|Масса (кг)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,119
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|366 x 232 x 298
Свойства
- Универсальное концентрированное средство для чистки поверхностей
- Эффективно удаляет жировые и пищевые загрязнения, следы никотина, пятна от кофе и обувного крема, отпечатки подошв обуви и т. д.
- Превосходная эффективность очистки любых твердых и эластичных поверхностей, устойчивых к влаге и спиртам
- Не оставляет разводов даже на блестящих поверхностях
- Подходит и для уборки пола
- Приятный цитрусовый аромат
- Имеет европейский экологический сертификат
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- EUH 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.
Области применения
- Очистка полов и поверхностей