Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1л

Высококонцентрированное средство для ручной чистки поверхностей, быстро высыхающее без образования разводов. С европейской экологической маркировкой (имеется сертификат).

Высококонцентрированный продукт с широким спектром применения: средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform удаляет с различных материалов самые разнообразные загрязнения. Оно подходит для чистки твердых и эластичных водостойких поверхностей, устойчивых к воздействию спиртов, и может использоваться как для влажного протирания по методу спрейной или пенной чистки, так и для влажной уборки с использованием ведра. Чистящее средство позволяет эффективно и безопасно удалять жировые и пищевые загрязнения, пятна от кофе и обувного крема, следы хождения и налет, образуемый табачным дымом. Оно придает приятный цитрусовый аромат и быстро высыхает, не оставляя полос и разводов даже на блестящих поверхностях. Кроме того, этот высококонцентрироованный продукт, очень экономный в применении, имеет европейский и австрийский экологические сертификаты.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Упаковочная единица (шт.) 12
Значение pH 11
Масса (кг) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 1,119
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 366 x 232 x 298
Свойства
  • Универсальное концентрированное средство для чистки поверхностей
  • Эффективно удаляет жировые и пищевые загрязнения, следы никотина, пятна от кофе и обувного крема, отпечатки подошв обуви и т. д.
  • Превосходная эффективность очистки любых твердых и эластичных поверхностей, устойчивых к влаге и спиртам
  • Не оставляет разводов даже на блестящих поверхностях
  • Подходит и для уборки пола
  • Приятный цитрусовый аромат
  • Имеет европейский экологический сертификат
Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1л
Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1л
Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1л
Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • EUH 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.
Области применения
  • Очистка полов и поверхностей
Принадлежности