Средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5л

Готовое к применению средство для очистки стекол, пригодное также для чистки полимерных поверхностей. Быстро высыхает, не оставляя полос и разводов. При покупке упаковочной единицы (12 бутылок) 2 пульверизатора в подарок. Срок службы пульверизатора рассчитан примерно на 40 бутылок.

Не требующий специальной маркировки продукт, имеющий европейский и австрийский экологические сертификаты: средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform сочетает высокую эффективность очистки с безопасностью для здоровья и окружающей среды. Это готовое к применению для ручной уборки спрейным методом средство на спиртовой основе прекрасно подходит для чистки не только стекол, окон или зеркал, но и полимерных поверхностей. Оно эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые и атмосферные загрязнения и быстро высыхает, придавая при этом приятный цитрусовый аромат и не оставляя разводов. Заключительное протирание поверхностей не требуется. Продукт SurfacePro CA 40 R eco!perform поставляется в упаковках разного объема, в частности в бутылках многократного применения объемом 0,5 л, которые совместимы с предлагаемым Kärcher высококачественным пульверизатором, выполняющим две функции (спрейной и пенной чистки).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 0,5
Упаковочная единица (шт.) 12
Значение pH 7
Масса (кг) 0,495
Масса (с упаковкой) (кг) 0,573
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 65 x 65 x 223
Свойства
  • Готовое к применению средство для чистки стекол
  • Удаляет отпечатки пальцев, пыль, атмосферные и жировые загрязнения
  • Высочайшая эффективность очистки стеклянных и полимерных поверхностей
  • Не оставляет разводов даже на блестящих поверхностях
  • Легкая, эргономичная бутылка объемом 500 мл с профессиональным пульверизатором
  • Уменьшение затрат на утилизацию благодаря пульверизатору многократного применения
  • Приятный цитрусовый аромат
  • Имеет европейский экологический сертификат
Средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5л
Средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5л
Средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5л
Средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • EUH 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

Видео

Области применения
  • Мойка стекол
Принадлежности