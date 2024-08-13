Не требующий специальной маркировки продукт, имеющий европейский и австрийский экологические сертификаты: средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform сочетает высокую эффективность очистки с безопасностью для здоровья и окружающей среды. Это готовое к применению для ручной уборки спрейным методом средство на спиртовой основе прекрасно подходит для чистки не только стекол, окон или зеркал, но и полимерных поверхностей. Оно эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые и атмосферные загрязнения и быстро высыхает, придавая при этом приятный цитрусовый аромат и не оставляя разводов. Заключительное протирание поверхностей не требуется. Продукт SurfacePro CA 40 R eco!perform поставляется в упаковках разного объема, в частности в бутылках многократного применения объемом 0,5 л, которые совместимы с предлагаемым Kärcher высококачественным пульверизатором, выполняющим две функции (спрейной и пенной чистки).