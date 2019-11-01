очистка емкостей

TankMaster S1500

TankMaster S-1500

Моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 1500 бар и потоком до 200 л/мин

TankMaster SL-1500

TankMaster SL-1500

Облегченная моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 1500 бар и потоком до 200 л/мин

Головка для очистки внутренних поверхностей

TankMaster 500/200 EX

Моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 500 бар и потоком до 200 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере

очистка внутренних поверхностей L 1500 TankMaster

TankMaster L-1500

Моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 1500 бар и потоком до 400 л/мин

Телескопическое устройство для очистки емкостей TV 5000-EX

Телескопическое устройство для очистки емкостей TV 5000-EX

Позиционирующее устройство для моющих головок TankMaster с пультом ДУ и установочным фланцем для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. Пневматический привод. Максимальная длина ствола – 5 м. Возможно изготовление позиционирующих устройств под заказ