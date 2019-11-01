очистка емкостей
TankMaster S-1500
Моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 1500 бар и потоком до 200 л/мин
TankMaster SL-1500
Облегченная моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 1500 бар и потоком до 200 л/мин
TankMaster 500/200 EX
Моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 500 бар и потоком до 200 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере
TankMaster L-1500
Моющая головка для очистки внутренних поверхностей емкостей давлением до 1500 бар и потоком до 400 л/мин
Телескопическое устройство для очистки емкостей TV 5000-EX
Позиционирующее устройство для моющих головок TankMaster с пультом ДУ и установочным фланцем для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. Пневматический привод. Максимальная длина ствола – 5 м. Возможно изготовление позиционирующих устройств под заказ