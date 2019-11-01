очистка емкостей

Телескопическое устройство для очистки емкостей TV 5000-EX

Позиционирующее устройство для моющих головок TankMaster с пультом ДУ и установочным фланцем для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. Пневматический привод. Максимальная длина ствола – 5 м. Возможно изготовление позиционирующих устройств под заказ