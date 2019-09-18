Каталог аксессуаров и оснастка для UHP

Пистолеты ВД с соплами и насадками

Пистолеты ВД с соплами и насадками

Широкий ассортимент пистолетов ВД с соплодержателями и специальными насадками

Оснастка для очистки трубопроводов и теплообменников

Оснастка для очистки трубопроводов и теплообменников

Оборудование для очистки трубок теплообменников и трубопроводов диаметром до 1,5 м

Подготовка и очистка поверхностей, манипуляторы

Подготовка и очистка поверхностей, манипуляторы

Оборудование для очистки различных поверхностей с высокой производительностью

Очистка емкостей

Очистка емкостей

Моющие головки TankMaster для очистки внутренних поверхностей емкостного оборудования

Гидроабразивная резка

Гидроабразивная резка

Оснастка для взрыво- и пожаробезопасной гидроабразивной резки различных материалов

Защитная одежда

Защитная одежда

Надежные средства индивидуальной защиты для работы со сверхвысоким давлением до 3000 бар