Каталог аксессуаров и оснастка для UHP
Пистолеты ВД с соплами и насадками
Широкий ассортимент пистолетов ВД с соплодержателями и специальными насадками
Оснастка для очистки трубопроводов и теплообменников
Оборудование для очистки трубок теплообменников и трубопроводов диаметром до 1,5 м
Подготовка и очистка поверхностей, манипуляторы
Оборудование для очистки различных поверхностей с высокой производительностью
Очистка емкостей
Моющие головки TankMaster для очистки внутренних поверхностей емкостного оборудования
Гидроабразивная резка
Оснастка для взрыво- и пожаробезопасной гидроабразивной резки различных материалов
Защитная одежда
Надежные средства индивидуальной защиты для работы со сверхвысоким давлением до 3000 бар