Пистолеты сверхвысокого давления, насадки и сопла

пистолет сверхвысокого давления HP 750r

HP 750-R

Прочный механический пистолет с максимальным рабочим давлением 750 бар, потоком 65 л/мин для работы с длинным стволом ВД

пистолет сверхвысокого давления HP 750 SV

HP 750 S-V

Механический пистолет с максимальным рабочим давлением 750 бар, потоком 65 л/мин

Пистолет сверхвысокого давления HP 1500 S-V

HP 1500 S-V

Механический пистолет с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин

пистолет сверхвысокого давления HP 1500 S-v-e-exi

HP 1500 S-V-E-EXI

Механический пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере

пистолет сверхвысокого давления HP 1500 SVE

HP 1500S-V-E-24V

Механический пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин

Пистолет сверхвысокого давления HP 1500 E EXI

HP 1500-E-EXI

Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД

пистолет сверхвысокого давления HP 1500 E 24V

HP 1500-E-24V

Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД

пистолет сверхвысокого давления RLE-24V

HP 1500RL-E-24V

Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 25 л/мин. Ствол пистолета вращается от пневматического двигателя

пистолет сверхвысокого давления HP 3000 RLE

HP 3000RL-E-24V

Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 25 л/мин. Ствол пистолета вращается от пневматического двигателя

пистолет СВД UWP 3000

UWP 3000

Механический пистолет с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 65 л/мин для подводной работы с реактивным компенсатором и диффузором

Пистолет сверхвысокого давления электронное управление

HP 3000S-E-24V

Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 65 л/мин. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД

пистолет сверхвысокого давления HP 3000 S-e-EXI

HP 3000S-E-EXI

Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 65 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД

Abrasive blaster 1000-9/16

Abrasive blaster 1000-9/16

Насадка на пистолет ВД для гидроабразивной очистки с давлением воды до 1000 бар и потоком до 21 л/мин

Насадка speedy 3000

Speedy 3000

Ротационная насадка на пистолет ВД с пневматическим приводом для увеличения скорости и эффективности очистки поверхностей с давлением до 3000 бар и потоком до 25 л/мин

самоприводная насадка TD 3000

TD 3000-SCS

Самоприводная турбонасадка с регулируемой скоростью вращения для увеличения скорости и эффективности очистки поверхностей и трубопроводов с давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин

Orbimaster 800 - роторное сопло

Orbimaster 800

Мощное роторное сопло для эффективной очистки поверхностей с давлением воды до 800 бар и потоком до 42,9 л/мин

Роторное сопло Orbimaster 1500

Orbimaster 1500

Мощное роторное сопло для эффективной очистки поверхностей с давлением воды до 1500 бар и потоком до 180 л/мин

роторное сопло orbimaster 2500

Orbimaster 2500

Мощное роторное сопло для эффективной очистки поверхностей с давлением воды до 2500 бар и потоком до 24 л/мин