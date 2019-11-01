Оснастка для очистки трубопроводов и теплообменников
PreventMaster
Надежная система улавливания шланга для очистки теплообменников, которую можно быстро установить на очищаемое оборудование
FlexLanceMaster
Позиционирующее устройство для очистки теплообменников с пневматическим приводом увеличивает скорость выполнения работ
TubeMaster
Пневматическая система подачи шланга для очистки трубопроводов с изгибами отводами диаметром более 45 мм давлением воды до 1400 бар и потоком до 180 л/мин
Направляющая каретка для TD 3000-SCS
Регулируемая каретка к турбонасадке TD 3000-SCS для очистки трубопроводов диаметром от 100 до 350 мм давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин
Центрирующая каретка
Регулируемая каретка к турбонасадке TD 3000-SCS для очистки трубопроводов диаметром от 410 до 1500 мм давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин
EcoTopDrill
Пистолет с электрическим управлением для очистки теплообменников с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 45 л/мин. Ствол пистолета длиной до 10,5 вращается от пневматического двигателя
SkipJack
Мощная каналопромывочная насадка с максимальным рабочим давлением 200 бар