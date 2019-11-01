Оснастка для очистки трубопроводов и теплообменников

Система для очистки теплообменника PreventMaster

PreventMaster

Надежная система улавливания шланга для очистки теплообменников, которую можно быстро установить на очищаемое оборудование

FlexMaster позиционирующее устройство

FlexLanceMaster

Позиционирующее устройство для очистки теплообменников с пневматическим приводом увеличивает скорость выполнения работ

пневматическая система подачи шлангов

TubeMaster

Пневматическая система подачи шланга для очистки трубопроводов с изгибами отводами диаметром более 45 мм давлением воды до 1400 бар и потоком до 180 л/мин

направляющая каретка TD 3000

Направляющая каретка для TD 3000-SCS

Регулируемая каретка к турбонасадке TD 3000-SCS для очистки трубопроводов диаметром от 100 до 350 мм давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин

центрирующая каретка

Центрирующая каретка

Регулируемая каретка к турбонасадке TD 3000-SCS для очистки трубопроводов диаметром от 410 до 1500 мм давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин

Пистолет eco topdrill

EcoTopDrill

Пистолет с электрическим управлением для очистки теплообменников с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 45 л/мин. Ствол пистолета длиной до 10,5 вращается от пневматического двигателя

каналопромывочная насадка SkipJack

SkipJack

Мощная каналопромывочная насадка с максимальным рабочим давлением 200 бар