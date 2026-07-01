Dachrinne reinigen: So gelingt’s schnell & effektiv

4. Die Klemmeinheit mit der Schlauchführung seitlich an der Dachrinne montieren, den Schlitten in die Dachrinne einsetzen und den Schlauch mindestens bis zur roten Markierung ausrichten.
5. Anschließend das System an die Pistolenkupplung des Hochdruckreinigers anschließen und diesen einschalten. Den Hochdruckschlauch mit der Hand führen. Sobald die Pistole des Hochdruckreinigers betätigt wird, zieht sich der Reinigungsschlitten von selbst durch die Rinne und spült sie mit den nach hinten gerichteten Wasserstrahlen der zwei Düsen wieder frei.
6. Für eine verbesserte Spülwirkung kann der Schlitten über den Hochdruckschlauch von Zeit zu Zeit ein Stück zurückgezogen werden. Den Reinigungsvorgang bei Bedarf und bei hartnäckiger Verschmutzung mehrmals wiederholen.
7. Nach der Reinigung den Hochdruckreiniger wieder ausschalten, den aufgefangenen Schmutz aus dem Sieb entfernen und schließlich dieses, wenn es kein dauerhaft angebrachtes Sieb ist, aus dem Fallrohr herausziehen. Zum Schluss die Klemmeinheit wieder entfernen.