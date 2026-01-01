Spiegel reinigen

Spiegel sind empfindlich
Ein Spiegel braucht besondere Aufmerksamkeit. Das liegt an seiner Beschaffenheit: Er besteht aus einer Glasplatte, einer Silber- oder Aluminiumschicht und mehreren Lackschichten. Die Silberschicht, die für die Reflexion verantwortlich und im Kantenbereich offen ist, sowie seine mehrlagige Beschichtung machen einen Spiegel anfällig. Ein nicht eingefasster Spiegel kann sich daher mit der Zeit verändern, wenn zum Beispiel ungeeignete Reinigungsmittel verwendet, Wassertropfen am Rand nicht entfernt oder Dämpfe von Lösungsmitteln wie Nagellackentferner auf ihn einwirken. Der Randbereich ist somit der empfindlichste Teil des Spiegels. Damit er an den Seiten nicht rostet, sollte bei der Reinigung am besten kein Reinigungsmittel verwendet werden. Wasser und einfache Hausmittel reichen in der Regel auch schon aus, um Spiegel sauber zu bekommen.