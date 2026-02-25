Akku-Rasentrimmer

Der LTR 18-25 Battery Set liegt ergonomisch in der Hand und kommt mit dem Schnittkreisdurchmesser von 25 Zentimetern mühelos an alle Ecken und Engstellen im Garten zum präzisen Trimmen des Rasens.

Akkuspannung: 18 V

Schnittkreisdurchmesser: 25 cm

Drehzahl: 9500 U/min

Fadendurchmesser: 1,6 mm

Leistung je Akkuladung*: 300 m

Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V

Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.



