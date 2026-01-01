Reinigung im Gesundheitswesen: Sauberkeit ist Sicherheit | Kärcher

Vorgaben als Orientierungshilfen
Von Robert Koch-Institut (RKI) über Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bis Occupational Safety and Health Administration (OSHA): Es gibt international einige Organisationen, die zur Reinigung in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens Vorgaben und Richtlinien entwickeln. Die deutsche DIN-Norm 13063:2021-09 „Krankenhausreinigung – Anforderungen an die Reinigung und desinfizierende Reinigung in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen“ zum Beispiel beinhaltet umfassende Handlungsanweisungen. Sie sind zwar nicht zwingend zu befolgen, gelten aber in vielen Ländern weltweit als wichtige Empfehlungen. Betreiber von Krankenhäusern erlangen zudem eine gewisse Rechtssicherheit, wenn sie die Reinigung nach DIN 13063:2021-09 nachweisen können.