Reinigung im Gesundheitswesen: Sauberkeit ist Sicherheit | Kärcher

Mit Blick auf die Prozessqualität sind alle Anforderungen an die Arbeitsabläufe zu definieren, um Hygiene sicherzustellen. So sind Haut- und Handkontaktflächen in Bereichen mit Publikumsverkehr täglich zu reinigen oder desinfizierend zu reinigen. Dazu zählen Türgriffe ebenso wie Bedienelemente, Armaturen oder Patientenschränke. Zudem ist wichtig festzulegen, wer in welchem Bereich reinigt – wo erledigt das Pflegepersonal Reinigungsaufgaben, wo erfolgt die Reinigung durch den Dienstleister. Nur so ergeben sich klare Zuständigkeiten und es entstehen keine Lücken im Reinigungsprozess.

Große Bedeutung mit Blick auf Hygiene hat auch die korrekte Verwendung von Reinigungstextilien. Vorkonditionierte Reinigungstextilien sind nach der Farbsystematik einzusetzen, die bestimmte Farben für bestimmte Anwendungsbereiche festlegt. Zudem darf ein Reinigungstextil nicht für mehrere Patientenzimmer eingesetzt werden. Kann bei Aufbereitung und Transport von Mehrwegtüchern die Hygiene nicht sichergestellt werden, ist auf Einweglösungen zurückzugreifen.