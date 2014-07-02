Filtro fino para agua con adaptador

Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 μm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

El filtro fino de agua tiene un ancho de malla de 125 μm y es apto para temperaturas hasta un máximo de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Para el montaje en la entrada del equipo. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión de agua (pulgada) 3/4″ / 1″
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
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