Con el detergente RM 110 PressurePro para conservación del sistema con empleo de agua dura o semidura, las hidrolimpiadoras de agua caliente, sus componentes más importantes y los elementos conductores de agua estarán protegidos de manera eficaz contra los depósitos de cal. Se garantiza de esta forma el flujo de agua por el serpentín de calefacción y se mantiene constante el rendimiento del equipo, al mismo tiempo que se ahorra energía y se reducen radicalmente los costes de mantenimiento derivados de las costosas medidas de descalcificación. El detergente RM 110 PressurePro para conservación del sistema tiene certificado HACCP y, por tanto, es idóneo para el empleo en empresas de procesamiento de alimentos.