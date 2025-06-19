Con este adaptador puede conectar lanzas pulverizadoras o reguladores Servo Control que dispongan de EASY!Lock con pistolas de alta presión con conexión M 22 × 1,5. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.