Kit de boquillas para FR, 850 l/h - 1100 l/h

Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 850 a 1100 l/h).

Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 850 a 1100 l/h). Apto para los siguientes modelos: 2.640-679, 2.640-355 y 2.641-065.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 850 / 1100
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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