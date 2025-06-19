Desarrollada para limpiadoras de alta presión de Kärcher con función Servo Control, y con una potencia flotante de 900 a 2500 litros de agua por hora, nuestra nueva lanza de espuma con bidón Basic 3 destaca por sus excepcionales características. Así, por ejemplo, empleada conjuntamente con nuestro VehiclePro detergente espumante RM 838 proporciona un ahorro de detergente de aproximadamente el 50 por ciento y una calidad de espuma impresionante. El robusto cuerpo base de latón y otros materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil. Y la inteligente dosificación en tres fases mediante un diafragma integrado evita el desajuste accidental de manera efectiva. También el depósito de detergente presenta ciertas particularidades: su diseño resistente y ergonómico ofrece una posibilidad de agarre adicional en el cuello, una amplia apertura para un llenado más fácil y una rosca múltiplepara un cambio rápido.