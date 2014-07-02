Lanza pulverizadora, 840 mm, giratoria
Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico
Tubos pulverizadores en diferentes longitudes. Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Protectores de asa ergonómicos que garantizan un manejo y aislamiento óptimos. Giratorios en ángulo de 360º bajo presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|300
|Longitud (mm)
|840
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Empuñadura
|giratoria
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,9