Vă recomandăm un accesoriu cu două perii în formă de disc care ating o lățime de lucru de 800 de milimetri. Efortul necesar este redus, deoarece sistemul ajuta mișcarea de frecare contra-rotațiile celor două perii. În plus, lățimea mare de lucru asigură un randament ridicat de curățare, ceea ce reduce volumul de muncă. Periile în formă de disc au rulmenți cu bile și sunt acționate de apa de la aparatul de curățat cu înaltă presiune. Este suficientă funcționarea la presiune scăzută cu apă rece cu un debit de 700 până la 1000 de litri pe oră.

O perie de nailon asigură o curățare fără zgârieturi pentru a proteja suprafețele sensibile ale panourilor solare. Modelele cu peri mai duri pe partea exterioară asigură rezultate foarte bune de curățare pe ramele modulelor.

Cantitatea de apă se controlează prin intermediul unui levier de pe lance, în timp ce periile sunt ghidate peste modulele solare. Ridicând puțin debitul de apă la început se creează un strat alunecos care facilitează deplasarea periilor pe suprafață. O articulație mobilă cu reglare automată la care este atașat capul cu perii poate ajuta la compensarea diferitelor unghiuri de lucru.