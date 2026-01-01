Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățarea panourilor solare și fotovoltaice

    Inițial se credea că nu este necesară curățarea și întreținerea sistemelor fotovoltaice. Dar acum a devenit evident că vremea și poluarea atmosferică își lasă amprenta. Pentru a utiliza energia solară cât mai eficient posibil și pentru a menține producția de energie electrică la cel mai înalt nivel posibil, este necesară o curățare profesională regulată cu echipamente adecvate.

    Curățarea panourilor solare și fotovoltaice

    Curățarea și întreținerea sistemelor fotovoltaice

    Toate tipurile de sisteme fotovoltaice ar trebui să capteze lumina solară timp de cât mai multe ore și să reziste la influențele externe. Printre acestea se numără furtunile de zăpadă, ploile, furtunile și grindina și, în funcție de locație, funinginea, polenul, praful de la traficul rutier, frunzele, acele sau excrementele de păsări. În zonele agricole, se formează pelicule suplimentare de murdărie care conțin grăsime și ulei din cauza emisiilor de particule din timpul ventilației adăposturilor de păsări.

    Curățarea sistemelor fotovoltaice

    De ce ar trebui să curățăm panourile solare?

    Contaminarea panourilor solare poate reduce producția de energie electrică cu până la 30 %. Este necesară o curățare temeinică și profesională, iar acest lucru nu se aplică doar suprafețelor colectoare de energie. La îmbinările dintre sticlă și ramă se acumulează depozite, care, în timp, pot duce la formarea de mușchi și licheni pe o suprafață mare.

    Curățarea corectă a panourilor solare necesită o tehnică de curățare adecvată din cauza murdăriei întinse. Modulele sunt adesea montate pe acoperișuri la un unghi abrupt de 45°. Din această cauză trebuie luate măsuri pentru a asigura siguranța operatorului.

    Când ar trebui să curățăm panourile fotovoltaice?

    Ar trebui să curățați sistemele solare folosind tehnologia potrivită și, în funcție de locație, să apelați la furnizori profesioniști.

    În sectorul agricol, vă recomandăm să le curățați de două până la patru ori pe an, de exemplu, după înflorire sau după recoltare, când poluarea este foarte mare.

    Panourile care sunt expuse la mai puțină poluare din mediul înconjurător pot fi curățate o dată pe an sau la fiecare doi-trei ani. În acest caz, energia electrică ecologică poate fi generată în mod și mai sustenabil - un subiect care va deveni din ce în ce mai important în viitor.

    Curățarea panourilor solare de pe acoperiș

    Instrumentele potrivite pentru curățarea panourilor solare

    Un aparat profesional de curățat cu înaltă presiune în combinație cu un accesoriu cu perie sau o perie rolă și o lance telescopică se numără printre cele mai bune modalități de a curăța panourile solare în mod eficient și ergonomic.

    Cu o tehnică de curățare adecvată, este posibilă curățarea unei suprafețe de panouri solare de până la 1.500 de metri pătrați pe zi.

    Accesoriu pentru curățarea panourilor solare cu două perii disc

    Accesoriu cu perie

    Vă recomandăm un accesoriu cu două perii în formă de disc care ating o lățime de lucru de 800 de milimetri. Efortul necesar este redus, deoarece sistemul ajuta mișcarea de frecare contra-rotațiile celor două perii. În plus, lățimea mare de lucru asigură un randament ridicat de curățare, ceea ce reduce volumul de muncă. Periile în formă de disc au rulmenți cu bile și sunt acționate de apa de la aparatul de curățat cu înaltă presiune. Este suficientă funcționarea la presiune scăzută cu apă rece cu un debit de 700 până la 1000 de litri pe oră.

    O perie de nailon asigură o curățare fără zgârieturi pentru a proteja suprafețele sensibile ale panourilor solare. Modelele cu peri mai duri pe partea exterioară asigură rezultate foarte bune de curățare pe ramele modulelor.

    Cantitatea de apă se controlează prin intermediul unui levier de pe lance, în timp ce periile sunt ghidate peste modulele solare. Ridicând puțin debitul de apă la început se creează un strat alunecos care facilitează deplasarea periilor pe suprafață. O articulație mobilă cu reglare automată la care este atașat capul cu perii poate ajuta la compensarea diferitelor unghiuri de lucru.

    Lance telescopică

    Alegeți lungimea lancei telescopice pentru a se potrivi cu dimensiunea sistemului sau utilizați o lance extensibilă. Lăncile mai lungi fabricate din carbon sau din compozit de carbon sunt mai ușoare și, prin urmare, mai confortabile de manevrat.

    Dacă apreciați mai multă flexibilitate și trebuie să curățați fațade mari în plus față de sistemele fotovoltaice, este mai bine să alegeți un sistem cu lance extensibilă. Sunt disponibile lănci potrivite pentru suprafețe verticale și orizontale, care pot fi combinate cu diferite accesorii. Folosiți o duză de înaltă presiune pentru curățarea punctuală, un accesoriu cu perii disc pentru a curăța elementele fotovoltaice orizontale sau o perie rotativă cu înaltă presiune, care este potrivită și pentru fațadele verticale.

    Curățarea panourilor solare cu o lance telescopică
    Curățarea panourilor solare cu o perie rolă

    Perii tip rolă

    Avantajul periilor rolă este că sunt acționate de o presiune ridicată și își croiesc drumul independent - ceea ce înseamnă că trebuie să folosiți o forță mult mai mică. Perii rolă pot funcționa cu debite de apă de la 350 de litri pe oră. Sunt disponibile perii cu peri moi sau cu peri tari pentru diferite suprafețe. Vă recomandăm perii moi pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.

    Folosiți agenți de curățare și un sistem de dedurizare a apei pentru cele mai bune rezultate

    Agenți de curățare dedicați pentru panouri solare

    Agenți de curățare

    Dacă folosiți agenți de curățare, aceștia trebuie să fie potriviți pentru îndepărtarea murdăriei persistente, grase și a reziduurilor minerale. Dacă pelicula de apă se descompune rapid, este posibilă o uscare fără dungi și fără pete de calcar. Prin urmare, înmuierea murdăriei și clătirea nu ar trebui să fie necesare, facilitând curățarea. Pentru a curăța panourile solare în mod sustenabil, recomandăm un agent de curățare care protejează împotriva murdăririi ulterioare.

    Curățarea panourilor solare

    Sistem de dedurizare a apei

    Dacă duritatea apei este mai mare decât cea medie, vă recomandăm un sistem de dedurizare a apei. Acesta previne apariția petelor de calcar și minerale al apei de la robinet. Aparatul de dedurizare conține un filtru de rășină cu un schimbător de ioni care reține calcarul și mineralele.

    Măsuri de siguranță pentru curățarea panourilor solare

    Curățarea panourilor fotovoltaice cu ajutorul unei nacele

    Poziția unui sistem determină de unde și cu ce instrumente pot fi curățate cel mai bine panourile solare, într-un mod care să asigure siguranța angajaților.

    Pentru acoperișurile greu accesibile, folosiți o nacelă. Dacă acoperișul este ușor accesibil, lucrați de pe coama acoperișului sau cu ajutorul unui dispozitiv de protecție împotriva căderii. Pentru acesta din urma treubuie ca pe coama acoperișului să fie amplasate cârlige de siguranță.

    Protecție la cădere în curățarea panourilor solare

    Protecția împotriva căderii constă într-un ham în jurul pelvisului și al umerilor, care este conectat la o frânghie. În caz de urgență, hamul se agață imediat și îl prinde în siguranță pe utilizator. Unele sisteme de siguranță includ și o chingă de amortizare a căderii pentru a reduce impactul în cazul unei căderi.

    Produse adecvate pentru domeniul dvs. de aplicare

    Aparat de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Aparat de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Perii disc iSolar

    Perii disc iSolar

    Lănci telescopice

    Lănci telescopice

    Detergent pentru panouri solare RM 99

    Detergent pentru panouri solare RM 99

    Perie rolă 500 moale

    Perie rolă 500 moale

    Sistem de tracțiune pentru periile rolă 500

    Sistem de tracțiune pentru periile rolă 500

    Aparat de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Aparat de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Cadru de transport

    Cadru de transport

    Unitate mobilă de dedurizare a apei WS 100

    Unitate mobilă de dedurizare a apei WS 100

    Sistem de protecție împotriva căderii iSolar

    Sistem de protecție împotriva căderii iSolar