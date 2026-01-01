    Prevenirea bolilor periculoase ale animalelor prin curățenie igienică

    O igienă impecabilă este o parte esențială a unei bune biosecurități într-o fermă și este o condiție prealabilă esențială pentru protejarea eficientă a animalelor împotriva bolilor animale cu declarare obligatorie, cum ar fi pesta porcină africană sau gripa aviară. Echipamentele profesionale de curățare și rutinele sistematice ajută crescătorii de animale să mențină standarde ridicate de curățenie și să reducă probabilitatea apariției bolilor.

    Prevenirea bolilor animalelor

    Epizootii mortale

    Bolile animalelor sunt de obicei transmise direct prin intermediul animalelor sălbatice purtătoare sau indirect prin intermediul transportului sau al hranei pentru animale. Acestea pot avea consecințe economice și de sănătate devastatoare pentru animale și oameni. Un focar de boală poate pune în pericol supraviețuirea animalelor, iar în unele cazuri, boala poate fi transmisă oamenilor. Prin curățarea corespunzătoare a fermei, fermierii pot juca un rol important în protejarea animalelor lor și în prevenirea răspândirii bolilor.

    Infecțiile virale grave la animale sunt adesea fatale - cum ar fi pesta porcină africană, de exemplu, care afectează atât porcii sălbatici, cât și porcii domestici. Gripa aviară este, de asemenea, foarte contagioasă și, de obicei, fatală. Odată ce a izbucnit, toate animalele trebuie sacrificate, ceea ce generează pierderi economice corespunzătoare. Din cauza ratei ridicate de mutație și a lipsei de vaccinuri care să poată fi utilizate în practică, riscul răspândirii virusului la om este, de asemenea, mereu prezent. Febra aftoasă (FA) este una dintre cele mai devastatoare boli ale animalelor din lume din punct de vedere economic. Această boală infecțioasă extrem de contagioasă afectează în principal bovinele, porcinele, ovinele și caprinele. Pagubele economice cauzate de FMD pot fi devastatoare, motiv pentru care o prevenire eficientă este esențială pentru conservarea animalelor. Toate bolile de mai sus sunt boli ale animalelor cu declarare obligatorie.

    Dezinfecția în hambare

    Cheia prevenirii bolilor animalelor: Biosecuritatea

    Odată ce o boală epizootică a izbucnit, consecințele sunt grave. Prin urmare, crescătorii de animale ar trebui să se concentreze pe prevenire. Cheia pentru aceasta este biosecuritatea - o sarcină care se extinde de la planificarea instalațiilor de operare și comportamentul angajaților până la curățarea meticuloasă cu echipamente adecvate.

    Pentru a preveni cu succes apariția bolilor la animale, primul lucru de făcut este să se verifice modul în care este organizată ferma. De exemplu, cine are acces în incintă și în grajduri, unde au voie vehiculele să circule, să oprească și să încarce sau să descarce, unde și cum sunt depozitate furajele și proviziile operaționale? Cum este menținută o bună igienă? Utilizați planuri și instrucțiuni scrise, puneți în aplicare controlul de către supraveghetori, verificați gardurile, ușile și porțile sau folosiți camere video și personal de securitate? Iată câteva puncte de plecare pentru a vă asigura conformitatea cu normele de igienă.

    Măsurile de igienă dintr-o fermă trebuie să fie inspectate. Acest lucru se datorează faptului că un nivel ridicat de biosecuritate necesită curățarea și dezinfectarea corespunzătoare a grajdurilor și a tuturor echipamentelor și utilajelor care vin în contact cu animalele. S-ar putea să fie necesară efectuarea curățeniei în grajduri și în încăperile aferente, de exemplu prin separarea strictă a acestora într-o zonă "murdară" și o zonă "curată".

    Ultimul pas este documentarea tuturor măsurilor, deoarece acest lucru este transparent și trasabil. De asemenea, oferă o imagine de ansamblu pentru a menține gestionabile eforturile de curățare - chiar și în cazul unor standarde ridicate de biosecuritate și, prin urmare, pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă a animalelor din fermă.

    Sarcini de curățare pentru prevenirea bolilor animalelor

