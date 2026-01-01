Epizootii mortale
Bolile animalelor sunt de obicei transmise direct prin intermediul animalelor sălbatice purtătoare sau indirect prin intermediul transportului sau al hranei pentru animale. Acestea pot avea consecințe economice și de sănătate devastatoare pentru animale și oameni. Un focar de boală poate pune în pericol supraviețuirea animalelor, iar în unele cazuri, boala poate fi transmisă oamenilor. Prin curățarea corespunzătoare a fermei, fermierii pot juca un rol important în protejarea animalelor lor și în prevenirea răspândirii bolilor.
Infecțiile virale grave la animale sunt adesea fatale - cum ar fi pesta porcină africană, de exemplu, care afectează atât porcii sălbatici, cât și porcii domestici. Gripa aviară este, de asemenea, foarte contagioasă și, de obicei, fatală. Odată ce a izbucnit, toate animalele trebuie sacrificate, ceea ce generează pierderi economice corespunzătoare. Din cauza ratei ridicate de mutație și a lipsei de vaccinuri care să poată fi utilizate în practică, riscul răspândirii virusului la om este, de asemenea, mereu prezent. Febra aftoasă (FA) este una dintre cele mai devastatoare boli ale animalelor din lume din punct de vedere economic. Această boală infecțioasă extrem de contagioasă afectează în principal bovinele, porcinele, ovinele și caprinele. Pagubele economice cauzate de FMD pot fi devastatoare, motiv pentru care o prevenire eficientă este esențială pentru conservarea animalelor. Toate bolile de mai sus sunt boli ale animalelor cu declarare obligatorie.