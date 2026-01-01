Odată ce o boală epizootică a izbucnit, consecințele sunt grave. Prin urmare, crescătorii de animale ar trebui să se concentreze pe prevenire. Cheia pentru aceasta este biosecuritatea - o sarcină care se extinde de la planificarea instalațiilor de operare și comportamentul angajaților până la curățarea meticuloasă cu echipamente adecvate.

Pentru a preveni cu succes apariția bolilor la animale, primul lucru de făcut este să se verifice modul în care este organizată ferma. De exemplu, cine are acces în incintă și în grajduri, unde au voie vehiculele să circule, să oprească și să încarce sau să descarce, unde și cum sunt depozitate furajele și proviziile operaționale? Cum este menținută o bună igienă? Utilizați planuri și instrucțiuni scrise, puneți în aplicare controlul de către supraveghetori, verificați gardurile, ușile și porțile sau folosiți camere video și personal de securitate? Iată câteva puncte de plecare pentru a vă asigura conformitatea cu normele de igienă.

Măsurile de igienă dintr-o fermă trebuie să fie inspectate. Acest lucru se datorează faptului că un nivel ridicat de biosecuritate necesită curățarea și dezinfectarea corespunzătoare a grajdurilor și a tuturor echipamentelor și utilajelor care vin în contact cu animalele. S-ar putea să fie necesară efectuarea curățeniei în grajduri și în încăperile aferente, de exemplu prin separarea strictă a acestora într-o zonă "murdară" și o zonă "curată".

Ultimul pas este documentarea tuturor măsurilor, deoarece acest lucru este transparent și trasabil. De asemenea, oferă o imagine de ansamblu pentru a menține gestionabile eforturile de curățare - chiar și în cazul unor standarde ridicate de biosecuritate și, prin urmare, pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă a animalelor din fermă.