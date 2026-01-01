Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    PESTA PORCINĂ AFRICANĂ: PREVENIRE PRIN CURĂȚARE

    Pesta porcină africană (PPA) poate fi întâlnită pe întreg mapamondul. Cazuri de boală au fost documentate în Europa Centrală, în unele zone din Europa de Est, în Sardinia, în unele părți ale Africii și în China. Virusul este de obicei introdus prin intermediul mistreților infectați, al călătoriilor, al turismului de vânătoare, al transportului de mărfuri sau al traficului de animale. Printr-o igienă adecvată în ferme, fermierii își pot proteja turmele și pot preveni răspândirea virusului.

    Prevenirea pestei porcine africane prin curățare

    Ce este pesta porcină africană (PPA)?

    PPA sau pesta porcină africană este o infecție virală gravă care afectează exclusiv porcii sălbatici și domestici și le este fatală. Simptomele pestei porcine africane sunt extrem de stresante pentru animale, iar infecția generează muncă suplimentară. De obicei, virusul este introdus într-un efectiv prin intermediul porcilor sălbatici infectați, al călătoriilor, al turismului de vânătoare sau al traficului de mărfuri și animale. Porcii sălbatici rătăcitori sunt, de asemenea, de obicei vinovați de răspândirea agentului patogen, împreună cu eliminarea neglijentă a deșeurilor alimentare contaminate. Pesta porcină africană nu reprezintă un pericol pentru câini și cai.

    Igiena fără compromisuri protejează împotriva pestei porcine africane

    Igiena fără compromisuri într-o fermă este o parte esențială a protecției eficiente a animalelor împotriva virusului, constituind un element necesar al unui nivel ridicat de biosecuritate.

    Procedurile și echipamentele de curățare adecvate vor contribui la prevenirea unui focar de pestă porcină africană într-o fermă.

    În plus față de măsurile organizatorice, cum ar fi revizuirea configurației fermei pentru a identifica și elimina posibilele căi de transmitere, curățarea temeinică cu aparate de spălat cu presiune poate contribui, de asemenea, la minimizarea riscului de răspândire a agenților patogeni ai pestei porcine africane.

    Prevenirea pestei porcine

    Pentru a preveni apariția bolii, pot fi luate următoarele măsuri preventive:

    Legi și acte normative

    Etapa 1: Verificarea eficacității organizării fermei în ceea ce privește prevenirea introducerii pestei porcine africane

    În principiu, este esențial să se respecte cu strictețe cerințele de biosecuritate relevante:

    • Igiena hranei pentru animale
    • Igiena alimentară
    • Siguranța alimentară
    • Coduri de sănătate animală

    Împreună cu medicul veterinar al fermei, trebuie oprite toate căile cunoscute de transmitere a PPA. Aceasta include contactul cu persoane, furaje, alimente contaminate, deșeuri de catering și de sacrificare, dar și cu gunoiul de grajd, echipamente sau vehicule (de exemplu, transportoare de animale). Îmbrăcămintea poate fi, de asemenea, o cale potențială de contaminare.

    Examinând configurația fermei, este posibil să se ajusteze restricțiile privind accesul la țarcuri, planificarea și întreținerea rutelor de acces și de ieșire, gardurile pentru a ține porcii sălbatici la distanță și depozitarea furajelor.

    Pictogramă lupă

    Etapa 2: Verificarea măsurilor de igienă și curățare pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane

    Apoi trebuie verificată și igiena în fermă. Dacă este necesar, se va efectua o curățenie suplimentară în hambare și în încăperile aferente, de exemplu prin separarea strictă în zone distincte, de exemplu alb și negru.

    Zonele de combatere a pestei porcine africane contribuie la clarificarea cerinței de menținere a igienei. De exemplu, utilizarea riguroasă a dușurilor și schimbarea hainelor pentru vizitatorii și angajații grajdurilor (precum și pentru familia administratorului fermei), dar și curățarea consecventă a zonelor distincte, de exemplu albul înainte de negru. Aspiratoarele umede-uscate și aparatele de curățat cu aburi pot crește semnificativ eficiența curățării pereților, podelelor, zonelor umede, precum și a obiectelor precum dulapurile și încălțămintea, și pot reduce semnificativ timpul de lucru.

    Checklist

    Etapa 3: Documentarea tuturor măsurilor de combatere a pestei porcine africane

    Documentarea tuturor măsurilor de igienă creează transparență și trasabilitate. În plus, aceasta oferă o imagine de ansamblu pentru a menține munca ușor de gestionat chiar și cu standarde ridicate de biosecuritate și pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă a porcilor din fermă.

    Prezentare generală a măsurilor de precauție privind PPA

    Măsuri preventive în fermă

    Covorașe de dezinfecție

    Pentru a îmbunătăți semnificativ funcționarea covorașelor de dezinfecție amplasate înaintea tuturor intrărilor, se recomandă ca soluția dezinfectantă să fie reînnoită și zonele din jurul covorașelor să fie curățate în mod regulat.

    Adăposturi (zona neagră)

    Fiecare curățare intensivă și meticuloasă a adăposturilor cu aparate de curățat cu înaltă presiune, oferă posibilitatea de a atinge standarde înalte de igienă pentru animale. Tavanele, pereții, podelele și în special toate dotările halei, inclusiv alimentarea cu apă, sistemul de alimentare, ventilația și uneltele, trebuie curățate, după ce porcii au fost scoși din adăposturi, urmând pașii obișnuiți (eliminarea muștelor, curățarea grosieră chimică, înmuierea), curățarea la presiune înaltă, curățarea alimentării cu apă și furaj, permițând uscarea completă a magaziei și, în final, dezinfectarea suprafețelor). În plus, agenții de curățare biodegradabili pot sprijini procesul.

    Zone de fermă dintre clădiri

    Zonele fermei dintre clădiri nu trebuie uitate. Pentru suprafețele mari de fermă, mașinile de măturat conduse manual și cele cu post de conducere facilitează considerabil lucrul datorită îndepărtării eficiente a prafului și murdăriei. Un efect secundar important al curățării este că într-o fermă curată orice obiecte pierdute, resturi de furaje, urme de vehicule etc. sunt observate mult mai devreme. În plus, acest lucru facilitează intervenția în cazul încălcării normelor de igienă.

    Spălarea transportoarelor

    Dacă spălarea transportatoarelor sunt planificate curând, acestea ar trebui să fie cât mai departe de adăposturile animalelor și trebuie luată în considerare și direcția vântului. Stropirile și pulverizarea cauzate de spălarea cu înaltă presiune a autovehiculului ar putea, altfel, să capteze virusul ASF, pe care vântul l-ar putea transporta apoi în magazii.

    Unelte de lucru și de curățare

    Uneltele necesare de curățare și de lucru, cum ar fi mături, lopeți sau despărțitori, trebuie păstrate separat în fiecare unitate de magazie. Acest lucru este valabil și pentru îmbrăcămintea și încălțămintea de lucru, care sunt depozitate separat la părăsirea incintei, de ex. în anticameră. Riscul de a transporta microbi de la o clădire la alta pe mașini, unelte și îmbrăcăminte este astfel prevenit în mod eficient.

    Aprovizionarea și eliminarea

    Aprovizionarea complet externă și eliminarea a tot ceea ce este necesar pentru funcționarea fermei facilitează, de asemenea, respectarea normelor de igienă. Ridicarea animalelor pentru sacrificare, a carcaselor, livrarea porcilor, a hranei și a echipamentelor, se poate efectua prin rampele și racordurile necesare. De asemenea, este util să existe conexiuni de apă, energie electrică și aer comprimat în vecinătatea zonelor de încărcare și descărcare, pentru a se asigura că sunt implementate și standarde înalte de igienă în aceste zone, de ex. cu aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă. Dacă vehiculele trebuie să intre în incinta fermei pentru aprovizionare și eliminare, este adecvată asigurarea unor rute separate de acces și de plecare pentru toate vehiculele. Implementarea crește considerabil biosecuritatea și face funcționarea ecluzelor de dezinfecție mult mai eficientă. În plus, vehiculele care folosesc rutele greșite sunt observate mult mai repede.

    Trailler cu vite

    Curățarea unei remorci pentru vite

    Fie că este vorba de o remorcă mică pentru transportul a cinci porci sau de un vehicul mare pentru douăzeci de porci, toate transporturile de animale trebuie tratate la fel în ceea ce privește curățarea și dezinfecția. Numai o bună igienă în transportul vacilor, porcilor și păsărilor de curte va asigura prevenirea transmiterii agenților patogeni de la animal la animal sau la om.

    Află mai multe

    Protecție mai bună împotriva pestei porcine africane prin utilizarea aparatelro de curățat cu presiune cu apă fierbinte

    Utilizarea unui aparat de spălat cu presiune cu apă fierbinte îmbunătățește rezultatele cu până la 40 % și accelerează procesul de uscare a suprafețelor curate datorită căldurii. Timpul economisit în acest fel poate fi folosit, printre altele, pentru repararea micilor fisuri, crăpături sau găuri din suprafețe pentru a preveni locurile de contaminare cu bacterii și viruși. Rozătoarele și alți purtători de agenți patogeni sunt, de asemenea, ținuți la distanță prin această acțiune. Suprafețele ar trebui, de asemenea, să fie controlate în mod regulat în afara grajdurilor, ca măsură preventivă. Acest lucru contribuie, de asemenea, la minimizarea riscurilor de infecție.

    Curățarea cotețelor de porci cu aparat de curățat cu presiune cu apă caldă
    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Află mai multe

    Cerințe privind utilizarea aparatelor de spălat mobile cu presiune împotriva pestei porcine africane

    Aparatele de spălat cu presiune staționare au avantajul că sunt montate permanent și utilizate într-un singur loc. Acest lucru împiedică răspândirea germenilor în alte zone ale hambarului. Pentru a menține un nivel ridicat de biosecuritate, aparatele de spălat cu presiune mobile trebuie să rămână întotdeauna în aer liber sau în pridvorul grajdului pentru a evita contactul cu germenii din grajd. La fel ca celelalte unelte din fermă, fiecare unitate de grajd trebuie să dispună de un furtun și de un pistol de spălare cu atașament pentru lance. Dacă un furtun este mai lung de 60 de metri, verificați și reglați diametrul furtunului pentru a evita pierderea de presiune.

    Curățarea preventivă cu un aparat de spălat cu presiune portabil

    Mai multe despre boala porcină PRRS

    Virusul PRRS (sindromul reproductiv și respirator porcin) este un agent patogen care afectează reproducerea porcilor și tractul lor respirator. Există două tipuri de virusuri, tipul UE și tipul SUA. Datorită mutațiilor, există în prezent un număr mare de variante diferite de virus.

    Cu cât starea de sănătate a animalelor este mai precară, cu atât crește susceptibilitatea porcilor la PRRS. Domeniile de creștere, hrănirea și posibilii factori de stres sunt, de asemenea, aspecte importante.

    În lupta împotriva agentului patogen, prevenirea răspândirii virusului în cadrul unei ferme și, în special, între ferme joacă un rol esențial.

    În plus față de vaccinarea regulată, răspândirea virusului în cadrul unei turme poate fi limitată printr-o bună gestionare și prin măsuri preventive de curățare:

    • Instrumente de lucru: Trebuie aplicate măsuri de igienă în ceea ce privește curățarea și uneltele de lucru. Ar trebui utilizate unelte separate pentru fiecare unitate de hambar.
    • Angajați: Pentru a preveni transmiterea de către angajați, se recomandă amenajarea de ecluze de igienă cu dușuri.
    • Vehicule: De asemenea, ar trebui să se asigure vehicule de transport curate, dezinfectate și uscate pentru transportul animalelor în fermă..
    • Adăpostul animalelor: Înainte de adăpostirea animalelor noi, curățați și dezinfectați bine incinta. Atunci când curățați un țarc, înmuiați suficient zonele curățate și dezinfectați cu agenții enumerați. Lăsați grajdul să se usuce suficient înainte de a găzdui din nou animalele.
    • Includeți în măsurile de curățare și echipamentele de hrănire, cărucioarele de tratament, aleile și zona de încărcare...
    Curățarea și dezinfectarea cocinelor de porci

    Curățarea și dezinfectarea cocinelor de porci

    Curățarea și dezinfectarea adăpostului de porci de fiecare dată când un porc este relocat reprezintă mult de muncă. Cu toate acestea, merită efortul depus pentru a asigura curățenia podelelor, pereților și tavanelor, a sistemelor de hrănire și a pereților despărțitori, de la boxele de fătare la cuiburile de căldură și compartimentele de îngrășare a porcilor. Cu echipamente și agenți de curățare adecvați, precum și cu o abordare eficientă, costurile cu forța de muncă pentru curățarea și dezinfectarea cocinelor de porci pot rămâne rezonabile.

    Află mai multe

    Produse adecvate pentru domeniul dumneavoastră de utilizare

    Aspirator profesional umed-uscat

    Aspirator umed-uscat profesional

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă clasa Super

    Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Aparat de curățat cu înaltă presiune portabil

    Aparat de curățat cu înaltă presiune portabil

    Aparat de curățat cu înaltă presiune staționar

    Aparat de curățat cu înaltă presiune staționar

    Mașină de măturat condusă manual

    Mașină de măturat condusă manual

    Mașină de măturat cu post de conducere KM 85/50 R Bp Pack

    Mașină de măturat cu post de conducere

    Detergent spumant, alcalin RM 91 Agri

    Detergent spumant, alcalin RM 91 Agri

    Agent de dizolvare alcalin RM 92 Agri

    Agent de înmuire alcalin RM 92 Agri

    Detergent acid pentru suprafețe RM 93 Agri

    Detergent acid pentru suprafețe RM 93 Agri

    Dezinfectant lichid RM 735

    Dezinfectant lichid RM 735

    Înapoi la prezentarea generală