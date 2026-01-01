Virusul PRRS (sindromul reproductiv și respirator porcin) este un agent patogen care afectează reproducerea porcilor și tractul lor respirator. Există două tipuri de virusuri, tipul UE și tipul SUA. Datorită mutațiilor, există în prezent un număr mare de variante diferite de virus.
Cu cât starea de sănătate a animalelor este mai precară, cu atât crește susceptibilitatea porcilor la PRRS. Domeniile de creștere, hrănirea și posibilii factori de stres sunt, de asemenea, aspecte importante.
În lupta împotriva agentului patogen, prevenirea răspândirii virusului în cadrul unei ferme și, în special, între ferme joacă un rol esențial.
În plus față de vaccinarea regulată, răspândirea virusului în cadrul unei turme poate fi limitată printr-o bună gestionare și prin măsuri preventive de curățare:
- Instrumente de lucru: Trebuie aplicate măsuri de igienă în ceea ce privește curățarea și uneltele de lucru. Ar trebui utilizate unelte separate pentru fiecare unitate de hambar.
- Angajați: Pentru a preveni transmiterea de către angajați, se recomandă amenajarea de ecluze de igienă cu dușuri.
- Vehicule: De asemenea, ar trebui să se asigure vehicule de transport curate, dezinfectate și uscate pentru transportul animalelor în fermă..
- Adăpostul animalelor: Înainte de adăpostirea animalelor noi, curățați și dezinfectați bine incinta. Atunci când curățați un țarc, înmuiați suficient zonele curățate și dezinfectați cu agenții enumerați. Lăsați grajdul să se usuce suficient înainte de a găzdui din nou animalele.
- Includeți în măsurile de curățare și echipamentele de hrănire, cărucioarele de tratament, aleile și zona de încărcare...