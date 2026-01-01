Prevenirea și combaterea febrei aftoase este o sarcină care preocupă fermierii și medicii veterinari din întreaga lume. Este o boală infecțioasă periculoasă care afectează în principal bovinele, porcinele, ovinele și caprinele. Animalele sălbatice, cum ar fi căprioarele și cerbii, pot contracta, de asemenea, febra aftoasă, la fel ca și mistreții.

Febra aftoasă este extrem de contagioasă și una dintre bolile animalelor care are cel mai mare impact economic la nivel mondial. Acesta este motivul pentru care este atât de important să se ia toate măsurile posibile pentru a preveni febra aftoasă - și pentru a controla eficient boala în cazul unui focar. În prevenirea și lichidarea unui focar, igiena în grajduri, în fermă și în timpul transportului animalelor joacă un rol esențial.

Febra aftoasă nu poate afecta oamenii, dar personalul din hambare și din transporturi poate contribui la răspândirea virusului și trebuie să respecte normele de igienă.