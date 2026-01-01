    Prevenirea febrei aftoase prin măsuri bune de igienă

    Febra aftoasă extrem de contagioasă are consecințe economice grave la nivel mondial. Prevenirea și controlul bolii se realizează în mare parte prin curățenie și igienă în grajd și în fermă. Echipamentele și procedurile profesionale de curățare permit crescătorilor de animale să mențină standarde ridicate de curățenie și, astfel, să reducă probabilitatea apariției bolii.

    Curățarea ajută la prevenirea febrei aftoase

    Prevenirea și combaterea febrei aftoase este o sarcină care preocupă fermierii și medicii veterinari din întreaga lume. Este o boală infecțioasă periculoasă care afectează în principal bovinele, porcinele, ovinele și caprinele. Animalele sălbatice, cum ar fi căprioarele și cerbii, pot contracta, de asemenea, febra aftoasă, la fel ca și mistreții.

    Febra aftoasă este extrem de contagioasă și una dintre bolile animalelor care are cel mai mare impact economic la nivel mondial. Acesta este motivul pentru care este atât de important să se ia toate măsurile posibile pentru a preveni febra aftoasă - și pentru a controla eficient boala în cazul unui focar. În prevenirea și lichidarea unui focar, igiena în grajduri, în fermă și în timpul transportului animalelor joacă un rol esențial.

    Febra aftoasă nu poate afecta oamenii, dar personalul din hambare și din transporturi poate contribui la răspândirea virusului și trebuie să respecte normele de igienă.

    Măsuri de igienă pentru prevenirea febrei afoase

    Căile de infecție în febra aftoasă

    Infecția cu febra aftoasă poate fi atât directă, cât și indirectă. În timpul perioadei de incubație a virusului, animalele infectate sunt foarte contagioase.

    • Infecția directă se produce de la un animal la altul, de exemplu într-un grajd, în timpul transportului sau la târgurile de animale.
    • Indirect, virusul este transmis prin intermediul vehiculelor de transport, al purtătorilor umani, al rozătoarelor, al laptelui și al spermei.

    Bovinele sunt infectate în principal prin tractul respirator, iar porcii pe cale orală, adică atunci când beau, mănâncă sau scormonesc în sol. Virusul este relativ stabil din punct de vedere ecologic și poate fi transmis și pe distanțe mai mari prin aer.

    Recunoașterea simptomelor febrei aftoase

    Diferitele specii de animale reacționează diferit la infecția cu febră aftoasă.

    La bovine, forma benignă a bolii ucide 2 până la 5 % dintre animale; în cazul formei maligne, rata morbidității este de până la 80 %. Pagubele cauzate de febră aftoasă sunt îngrozitoare - inflamații, modificări ale ghearelor, slăbiciune musculară, stare generală compromisă și capacitate foarte redusă.

    La porci, boala este mai puțin dramatică, dar se produc decese bruște la purceii care alăptează. La ovine și caprine, semnele bolii sunt mai puțin vizibile.

    Porci

    Zone de apariție a febrei aftoase

    Febra aftoasă este răspândită în aproape toată lumea. Doar Noua Zeelandă nu a raportat niciodată un caz. Cu toate acestea, în unele țări, ultimul caz a fost înregistrat cu mult timp în urmă.

    Febra aftoasă este cea mai frecventă în Africa, Asia și în unele părți ale Americii de Sud. Ea este mai puțin frecventă în Europa. Cu toate acestea, în ciuda supravegherii veterinare stricte, boala este reintrodusă în mod repetat și reprezintă o amenințare constantă pentru animale din cauza ratei ridicate de infectare.

    Ultimul focar major din 2001 din Regatul Unit s-a extins și în Europa continentală și a dus la moartea a 4 milioane de animale. Un alt focar în 2007 a reușit să prevină răspândirea bolii în alte regiuni.

    Controlul și prevenirea febrei aftoase

    Reglementări legale

    În UE, chiar și un caz suspect de febră aftoasă trebuie raportat. Dacă există o suspiciune de febră aftoasă, ferma va fi închisă. Dacă cazul este confirmat, toate animalele trebuie sacrificate, la fel ca și animalele învecinate pe o rază de un kilometru.

    Pe o rază de 3 kilometri, transportul animalelor este interzis timp de 15 zile, după care sunt permise doar transporturile către abator, cu permisiune specială. Laptele este prelucrat separat. Pe o rază de 10 kilometri este stabilită o zonă de monitorizare.

    Deseori se iau măsuri atunci când se confirmă cazuri de febră aftoasă în țările vecine. De exemplu, în timpul epidemiilor majore, anvelopele de transport sunt dezinfectate la frontierele țării.

    Dacă timp de 30 de zile nu apar noi cazuri de febră aftoasă, toate fermele și mijloacele de transport afectate sunt curățate și dezinfectate, iar șobolanii și șoarecii sunt inspectați. Abia în acest moment, focarul poate fi declarat lichidat și restricțiile de transport ridicate.

    Măsuri de curățenie și igienă împotriva virusului febrei aftoase

    Având în vedere că există numeroase căi de infectare diferite, rezultă că prevenirea eficientă a febrei aftoase necesită o gamă largă de măsuri. Curățenia și igiena joacă aici un rol esențial.

    Atingerea unui nivel ridicat de biosecuritate necesită curățarea și dezinfectarea profesională a grajdurilor și a tuturor echipamentelor și utilajelor care intră în contact cu animalele. Ca regulă generală, curățarea completă trebuie să aibă loc înainte de dezinfecție. Acest lucru se datorează faptului că un dezinfectant este cu adevărat eficient numai pe suprafețele curățate.

    Curățarea și dezinfectarea grajdului cu un aparat de spălat cu presiune și detergent

    Cel mai important echipament pentru curățarea completă și eficientă a grajdurilor, pe lângă lopată și roabă, este un aparat de curățat cu presiune. Cel mai bun este un aparat de curățat cu presiune cu apă caldă. Alternativ, un aparat de curățat cu presiune cu apă rece este, de asemenea, potrivit. Un curățitor cu presiune ar trebui să fie echipat cu o lance cu spumă - nu numai pentru dezinfectant, ci și pentru a aplica în prealabil agent de curățare. Numai apa rece nu este suficientă pentru a atinge nivelul de curățenie necesar pentru combaterea febrei aftoase.

    În plus, un dispozitiv de curățare a suprafețelor, precum și o mașină de măturat sunt printre dispozitivele esențiale de curățare. Pentru curățarea vestiarelor se recomandă, de asemenea, un aspirator umed-uscat și, în instalațiile mai mari, o mașină de frecat-aspirat.

    Rutinele de curățare diferă de la specie la specie:

    Măsuri cuprinzătoare de igienă în creșterea bovinelor și a produselor lactate

    Igiena este o parte esențială a biosecurității în creșterea vacilor și a produselor lactate. Procesele corecte de curățare în timpul nașterii și creșterii vițeilor sensibili în grajd, de-a lungul lanțului de aprovizionare cu furaje, precum și în sala de muls joacă un rol important. Aflați elementele esențiale și ce tehnică de curățare este cea mai potrivită pentru fiecare caz.

    Curățarea și dezinfectarea cocinelor de porci

    Curățarea și dezinfectarea porcăriilor de fiecare dată când un porc este relocat reprezintă un efort considerabil. Cu toate acestea, merită efortul depus pentru a asigura curățenia pardoselilor, pereților și tavanelor, a sistemelor de hrănire și a pereților despărțitori - de la boxele de fătare la compartimentele de îngrășare. Cu echipamentele și agenții de curățare potriviți, precum și cu o abordare eficientă, costurile cu forța de muncă pentru curățarea și dezinfectarea adăposturilor de porci rămân rezonabile. În plus, un fermier poate umple grajdul cu următorul efectiv de porci imediat după efectuarea curățării.

    Măsuri preventive împotriva febrei aftoase

    Anumite măsuri preventive pot oferi protecție în cazul apariției unor cazuri de febră aftoasă, dar și ca măsuri preventive generale în absența unui caz confirmat. Acest lucru reduce probabilitatea ca propria exploatație să fie afectată de un nou focar de boală:

    Achiziție

    • Cumpărați animale numai de la câteva turme cunoscute și demne de încredere sau de la licitații demne de încredere.
    • Asigurați-vă că la locul de vânzare sunt disponibile spații de dezinfecție pentru vehiculele care sosesc și pleacă.


    Transport

    • Transportați animalele cât mai rar posibil.
    • În mod ideal, utilizați propriul transportator de animale pentru a avea control asupra respectării măsurilor preventive împotriva febrei aftoase.
    • Curățați și dezinfectați transportorul de animale după fiecare călătorie.
    Curățarea transportoarelor pentru animale
    Curățarea transportoarelor pentru animale

    Curățarea unei remorci pentru vite

    Fie că este vorba de o remorcă mică folosită pentru a transporta cinci porci la abator sau de un vehicul mare în drum spre o stație de expediere, transportatorii de animale ar trebui să fie tratați la fel atunci când vine vorba de curățare și dezinfecție, indiferent de dimensiune. Numai curățenia și igiena în timpul transportului vacilor, porcilor și păsărilor de curte asigură prevenirea transmiterii agenților patogeni, cum ar fi virusul febrei aftoase, de la un animal la altul sau la om.

    Rozătoare

    • Controlați șoarecii și șobolanii din interiorul și exteriorul grajdurilor.
    • Primul pas în combaterea dăunătorilor și a rozătoarelor este curățarea temeinică a hambarului și a curții. Numai într-un hambar proaspăt curățat și într-o curte măturată în mod regulat pot fi detectate excrementele rozătoarelor. În plus, șoarecii și șobolanii găsesc mai puțină hrană într-o curte măturată și într-un grajd curățat în mod regulat. Curățarea curții se face cel mai eficient cu o mașină de măturat cu post de conducere.

    Haine de lucru pentru personal

    • Nu permiteți personalului extern să intre în hambar.
    • Nu permiteți vizite la fermele învecinate în timp ce purtați hainele dumneavoastră de grajd.
    • Asigurați cizme de grajd dezinfectate și haine de lucru curate, spălate la cel puțin 60 °C sau haine de unică folosință.
    • Vestiarele de la intrarea în grajd trebuie să fie menținute curate și dezinfectate în mod regulat. Un accesoriu de curățat suprafețe, un aspirator umed-uscat sunt potrivite, dar, în cazul încăperilor mai mari, o mașină de frecat-aspirat este utilă pentru curățarea podelei.
    • Instalați spații de dezinfecție la intrarea în grajd și puneți covoare de dezinfecție la toate căile de acces către fermă. Schimbați periodic dezinfectantul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

      Mașini
    • Curățați aparatele comune cu un aparat de curățat cu presiune cu apă caldă sau cu un aparat de curățat cu presiune cu apă rece cu detergent înainte de predare și dezinfectați după aceea.
    Curățarea utilajelor și a uneltelor agricole

    Utilajele și uneltele agricole sunt adesea una dintre cele mai mari investiții într-o afacere agricolă. Prin urmare, curățarea regulată este cu atât mai importantă cu cât ajută la menținerea funcției și a valorii tractoarelor, graparelor mecanice și a altor utilaje similare. Acest lucru previne necesitatea de a plăti pentru defecțiuni și reparații și îmbunătățește starea mașinilor și a utilajelor.

    Alte măsuri în jurul fermei:

    • Nu hrăniți cu deșeuri alimentare.
    • Închideți păsările de curte, nu lăsați pisicile și câinii în curte.
    • Nu livrați lapte de la fermă.
    • Curățați și dezinfectați meticulos sălile de muls.
    • Nu permiteți accesul vehiculelor de eliminare a carcaselor în incintă.
    • În mod ideal, niciun vehicul din afara fermei nu va intra în fermă, iar animalele noi sau furajele sunt livrate din exterior.
    • Stabilește un grajd de carantină pentru animalele noi, care este curățat și dezinfectat temeinic înainte și după fiecare ocupare.
    • Animalele din grajdul de carantină ar trebui să fie ultimele într-o rutină zilnică. Acest lucru previne transmiterea agenților patogeni de la grajdul de carantină la celelalte grajduri.
    Curățarea sălilor de muls

    Turma de vaci trece probabil prin sala de muls în fiecare zi. O mulțime de murdărie rămâne în urmă - gunoi de grajd, reziduuri de proteine și grăsimi, precum și reziduuri de lapte, calcar și urină. Prin urmare, curățarea regulată a sălii de muls este esențială. Echipamentul de curățare adecvat este, de asemenea, esențial pentru curățenia în depozitul de lapte și la rezervorul de lapte, pentru a asigura condițiile de igienă necesare de-a lungul întregului lanț de producție.

    Prevenirea și combaterea febrei aftoase cu ajutorul dezinfectanților

    Virusul febrei aftoase este foarte rezistent. Acesta persistă luni de zile în sol, în grajd, în deșeuri sau în așternut și poate provoca din nou și din nou cazuri de boală. Nu poate fi inofensiv decât cu ajutorul acidului sau al temperaturilor ridicate.

    În general, pentru dezinfecție se utilizează acidul citric sau formic. Dezinfecția cu formaldehidă sau căldură este, de asemenea, posibilă. Aceasta necesită o temperatură minimă de 60 °C - o temperatură atinsă de un aparat modern de curățat cu apă caldă de înaltă presiune, cu un efect dovedit de reducere a germenilor.

    Proprietarii de animale trebuie să urmeze recomandările veterinare privind dezinfectanții în vigoare în țara lor.

    Dezinfectarea hambarului

    Produse adecvate pentru domeniul dumneavoastră de aplicare

