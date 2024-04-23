Nozzle kit HD 500–700 l/h
For HD 500 - 700 l/h. Consists of nozzle insert + HP power nozzle + union
Specifications
Technical data
|Connection thread
|M22 x 1.5
|Weight incl. packaging (kg)
|0,2
Compatible machines
- Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus