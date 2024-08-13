Грязевая фреза DB 120 для K 2 – K 3

Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 - К 3. Для очистки поверхости от мха или атмосферных загрязнений.

Грязевая фреза с роторным соплом формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха. Для аппаратов высокого давления К 2- К 3.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Эффективное удаление даже стойких загрязнений с нечувствительных поверхностей.
Эффективная очистка высоким давлением
  • Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Повышенная на 100 % производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher.
  • Для эффективной и быстрой чистки.
Байонетное соединение
  • Очень удобна в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,154
Масса (с упаковкой) (кг) 0,21
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 450 x 41 x 41

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Мох