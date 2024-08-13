HK 4 шланг высокого давления набор *DE

Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.

Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.

Особенности и преимущества
Адаптер
  • Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
Шланг высокого давления
  • С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет
  • Для эргономичной работы
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 40
Макс. давление (бар) 120
Длина (м) 4
Цвет черный
Масса (кг) 0,8
Масса (с упаковкой) (кг) 1,061
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 551 x 190 x 188
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.