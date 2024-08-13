HK 4 шланг высокого давления набор *DE

Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.