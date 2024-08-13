Насадка для мойки фасадов и стекол

Насадка для мойки фасадов и стекол обеспечивает оптимальную очистку фасадных и стеклянных поверхностей высоким давлением. Она особенно эффективна в комбинации с телескопической струйной трубкой Kärcher.

Решение для равномерной и эффективной очистки: насадка с 4 встроенными соплами высокого давления удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей. В зависимости от решаемой задачи ее можно быстро и легко оснастить одной из сменных рамок, входящих в комплект поставки. Щеточная рамка, предназначенная для чистки стен, благодаря щетине по периметру защищает пользователя от брызг воды и, кроме того, позволяет плавно перемещать насадку по поверхности. А для очистки стеклянных поверхностей (например, зимних садов) подходит рамка с падом из микроволокна, который закрепляется на ней липучкой. Его абразивные волокна способствуют лучшему отделению грязи и гарантируют бережную очистку поверхностей.

Особенности и преимущества
Насадка для мойки фасадов и стекол: Сменные рамки
Сменные рамки
Рамки легко заменяются без применения инструментов для очистки разных поверхностей – прочных или чувствительных (стеклянных).
Насадка для мойки фасадов и стекол: 4 сопла высокого давления
4 сопла высокого давления
Эффективное устранение стойких загрязнений и высокая производительность по площади.
Насадка для мойки фасадов и стекол: Шарнирное соединение корпуса с рамкой
Шарнирное соединение корпуса с рамкой
Насадка всегда хорошо прилегает к очищаемой поверхности.
Съемный пад из микроволокна, допускающий стирку
  • Пад из микроволокна можно стирать при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 70 % полиэстер; 30 % полиамид
Цвет черный
Масса (кг) 0,607
Масса (с упаковкой) (кг) 0,918
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 194 x 338 x 160

Видео

Области применения
  • Фасады
  • Зимние сады
  • Ветровое стекло
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.