Телескопическая струйная трубка TLA 4

Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.

При помощи телескопической струйной трубки можно быстро и легко очищать труднодоступные места, в т. ч. высоко расположенные участки фасадов. Еще одним ее преимуществом является наличие поворачивающегося на 180° шарнира, позволяющего очищать стекла зимних садов, наклонные крыши или навесы для автомобилей. Телескопический механизм, легко управляемый нажатием кнопки, обеспечивает раздвижение трубки в пределах от 1,20 до 3,70 м, что позволяет очищать поверхности на высоте до 5 м. К трубке очень легко прикрепляются пистолеты всех типов. При использовании пистолетов Full Control Plus или Smart Control давление можно удобно регулировать при помощи пистолета.

Особенности и преимущества
Телескопическая струйная трубка TLA 4: Регулируемый шарнир
Регулируемый шарнир
Широкие функциональные возможности.
Телескопическая струйная трубка TLA 4: Удобное изменение рабочей длины
Удобное изменение рабочей длины
Для выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.
Телескопическая струйная трубка TLA 4: Удобство соединения с пистолетом
Удобство соединения с пистолетом
Имеющийся пистолет легко присоединяется к предусмотренному креплению.
Байонетное соединение
  • Удобное присоединение любых принадлежностей Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 2,805
Масса (с упаковкой) (кг) 3,729
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3780 x 120 x 233

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Фасады
  • Зимние сады
  • Навесы (например, для автомобилей)
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.