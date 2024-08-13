При помощи телескопической струйной трубки можно быстро и легко очищать труднодоступные места, в т. ч. высоко расположенные участки фасадов. Еще одним ее преимуществом является наличие поворачивающегося на 180° шарнира, позволяющего очищать стекла зимних садов, наклонные крыши или навесы для автомобилей. Телескопический механизм, легко управляемый нажатием кнопки, обеспечивает раздвижение трубки в пределах от 1,20 до 3,70 м, что позволяет очищать поверхности на высоте до 5 м. К трубке очень легко прикрепляются пистолеты всех типов. При использовании пистолетов Full Control Plus или Smart Control давление можно удобно регулировать при помощи пистолета.