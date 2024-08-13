Комплект для мойки фасадов и стекол
Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.
При помощи телескопической струйной трубки можно быстро и легко очищать труднодоступные места, в т. ч. высоко расположенные участки фасадов. Еще одним ее преимуществом является наличие поворачивающегося на 180° шарнира, позволяющего очищать стекла зимних садов, наклонные крыши или навесы для автомобилей. Применение этой трубки в комбинации с насадкой для мойки фасадов и стекол обеспечивает равномерную и эффективную очистку любых труднодоступных мест: насадка с 4 встроенными соплами высокого давления тщательно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей.
Особенности и преимущества
Регулируемый шарнирШирокие функциональные возможности
Удобное изменение рабочей длиныДля выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.
С насадкой для мойки фасадов и стеколДля равномерной и эффективной очистки труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|3,414
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3780 x 338 x 223
Области применения
- Фасады
- Зимние сады
- Навесы (например, для автомобилей)
- Окна и стеклянные поверхности
