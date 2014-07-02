Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом байонетным разъемом версии 1.0, а с насадками – разъемом с защелкой версии 1.0. Оба разъема совместимы с пылесосами, выпускавшимися до 2016 г. Байонетный разъем 1.0 одинаков у шлангов всех номинальных диаметров (DN 35, 40 и 50).