Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0

Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.

Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом байонетным разъемом версии 1.0, а с насадками – разъемом с защелкой версии 1.0. Оба разъема совместимы с пылесосами, выпускавшимися до 2016 г. Байонетный разъем 1.0 одинаков у шлангов всех номинальных диаметров (DN 35, 40 и 50).

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 2,5
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 1.0
Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 1.0
Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (кг) 0,591
Масса (с упаковкой) (кг) 0,65
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 460 x 75

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.

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