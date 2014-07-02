Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом байонетным разъемом версии 1.0, а с насадками – разъемом с защелкой версии 1.0. Оба разъема совместимы с пылесосами, выпускавшимися до 2016 г. Байонетный разъем 1.0 одинаков у шлангов всех номинальных диаметров (DN 35, 40 и 50).
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|2,5
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Разъем со стороны принадлежности¹⁾
|Защелка 1.0
|Разъем со стороны аппарата²⁾
|Байонетный разъем 1.0
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,591
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,65
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 460 x 75
¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.
Видео