Рекомендации по чистке ковров

Ковер – практичный и эстетичный вид покрытия для пола. Он обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, защищает ноги от холода и дарит приятные тактильные ощущения. Кроме того, такое покрытие способно стать ярким интерьерным элементом, подчеркнуть изысканность обстановки. Однако оно требует тщательного и регулярного ухода. Именно поэтому важно знать, как почистить ковер от разных загрязнений и что для этого можно использовать. Рассмотрим преимущества уборки с помощью моющего пылесоса и с применением ручных приспособлений и бытовых чистящих средств.

Зачем нужно чистить ковер?

Регулярная обработка (поддерживающая, периодическая или в рамках генеральной уборки) сохраняет привлекательный вид покрытия, увеличивает срок его службы и обеспечивает поддержание гигиены. Поскольку грязь скапливается не только на поверхности, но и в глубине ворса, не всегда можно определить необходимость в чистке по внешнему виду ковра. Поэтому очень важно регулярно удалять загрязнения и правильно выводить образующиеся пятна.

Достаточно вспомнить, что:

грязь в ковре – идеальная среда для развития микробов, болезнетворных бактерий. Если не чистить ковры в квартире, то в них разводятся пылевые клещи и другие мелкие паразиты. Регулярный уход просто необходим при наличии в доме питомцев;

за год под ковровым покрытием может скопиться до килограмма пыли. А это является одной из причин снижения иммунитета, развития аллергических реакций. Особенно опасны запыленные покрытия для астматиков.

Как часто нужно чистить ковер

Периодичность чистки ковров зависит от многих факторов, прежде всего, от места, где он постелен. Тщательного ухода требуют покрытия в кухнях, детских комнатах. Частота увеличивается, если в доме живут дети, люди, страдающие от аллергии, или появился четвероногий питомец. В этом случае не избежать тщательной уборки 1–2 раза в месяц. Общие рекомендации по частоте чисток ковров в домашних условиях:

с профилактической целью – не реже чем каждые 7–10 дней. Уборку лучше проводить с помощью пылесоса, который способен удалить большинство мелких загрязнений;

основательно – в рамках генеральных уборок, примерно 1–2 раза в год. Используются более радикальные методы чистки;

от пятен и запахов – как только они появились. Конечно, если гость случайно пролил чай или сок, не нужно тут же бросаться за чистящим средством. Но сделать это нужно в короткие сроки, иначе пятна засохнут и справиться с ними будет сложнее. Это же касается и неприятных запахов.

Уход за покрытиями разных типов

Материал. Решая, чем почистить ковер от грязи, важно сначала определить, какой именно уход нужен вашему покрытию. Так, синтетика – неприхотливый в плане уборки материал. Ее можно чистить готовыми и домашними средствами. Натуральные шелковые покрытия нельзя подвергать влажной уборке. Их следует пылесосить, вытряхивать или выбивать. Меховые (в том числе овчина) и содержащие шерсть изделия отлично переносят воздействие влаги.

Длина ворса. Это еще один важный критерий. В длинном ворсе отлично прячется грязь и пыль, а также шерсть животных. Поэтому даже за визуально чистой поверхностью следует тщательно ухаживать. Длинный ворс не рекомендуется обрабатывать жесткими щетками. Они могут повредить основу. Оптимальным вариантом для ухода являются пенные составы. Порошки только забьются между волокнами и не окажут нужный эффект. Ковер с коротким ворсом почистить гораздо проще. Ему подходит как сухая, так и влажная уборка.

Цвет. Окраска ковра может повлиять на выбор средства. Например, под воздействием отбеливающих кислотных составов белый ворс может приобрести желтоватый оттенок. Также после обработки яркие цвета покрытия могут потускнеть. Учитывая это, перед использованием рекомендуется нанести средство на небольшой участок и проверить его действие.

Общие рекомендации по чистке

Существует несколько простых правил, как почистить грязный ковер в домашних условиях.

Не использовать горячую воду или излишне нагретые составы. Проверять действие средства на небольшом незаметном участке ковра. Новые пятна лучше убирать сразу. Чтобы не повредить ворс, следует воспользоваться мягкой или среднежесткой щеткой. Летом можно вынести ковер на улицу, проветрить и хорошо выбить собравшуюся пыль. Зимой для ухода используется снег. Им засыпают всю поверхность и чистят щеткой.

Удаление пятен и запахов с коврового покрытия домашними средствами

Напольные ковровые покрытия часто страдают от неаккуратного обращения, и со временем на них появляются разнообразные пятна. Если такое случилось, не стоит сразу спешить в химчистку или браться за пятновыводитель. Со многими проблемами можно эффективно справиться простыми домашними средствами.

Жир . Пятно на ковре можно засыпать крахмалом или мелкой солью. Они впитают остатки жира. После этого загрязненную поверхность следует промыть водой с добавлением нашатырного спирта. Еще одним эффективным средством является мел или тальк. Ими засыпается жир, далее пятно накрывается промокательной бумагой и проглаживается утюгом.

. Пятно на ковре можно засыпать крахмалом или мелкой солью. Они впитают остатки жира. После этого загрязненную поверхность следует промыть водой с добавлением нашатырного спирта. Еще одним эффективным средством является мел или тальк. Ими засыпается жир, далее пятно накрывается промокательной бумагой и проглаживается утюгом. Кофе и чай . Свежепролитые напитки удаляются хорошо впитывающей ветошью, а остатки смываются мыльным раствором. Застарелые загрязнения следует смочить глицерином и оставить на 12 часов. После этого место обрабатывается мыльным раствором.

. Свежепролитые напитки удаляются хорошо впитывающей ветошью, а остатки смываются мыльным раствором. Застарелые загрязнения следует смочить глицерином и оставить на 12 часов. После этого место обрабатывается мыльным раствором. Кровь . Свежие загрязнения можно почистить холодной водой. Если пятно не отходит, дополнительно используется простое хозяйственное мыло.

. Свежие загрязнения можно почистить холодной водой. Если пятно не отходит, дополнительно используется простое хозяйственное мыло. Соки и другие цветные жидкости . Они удаляются с помощью порошково-содового раствора. Жидкость распыляется на загрязнения и через некоторое время смывается чистой водой.

. Они удаляются с помощью порошково-содового раствора. Жидкость распыляется на загрязнения и через некоторое время смывается чистой водой. Запахи. Простой сухой способ – обработка содой. Она хорошо впитывает запахи и легко убирается пылесосом или щеткой. Также можно использовать раствор соды (на 5 л воды 150 г). Его наносят на всю поверхность и после высыхания удаляют.

Эффективная чистка ковров моющим пылесосом

Щетки и приготовленные самостоятельно чистящие средства – решение максимально простое, но не всегда удобное. Чтобы в домашних условиях тщательно и быстро привести в порядок ковровые напольные покрытия, используются моющие пылесосы. Кроме того, применение этой техники – один из наиболее эффективных способов удаления стойких загрязнений. Мы рекомендуем моющий пылесос «Керхер» в сочетании с жидкими (RM 519) и порошковыми чистящими средствами (CarpetPro RM 760 CLASSIC и RM 760). Такая комбинация позволяет добиться лучшего результата за короткое время и без усилий.

Порядок чистки ковра моющим пылесосом:

Предварительная обработка. Сначала проводится обычная сухая уборка. Она позволяет удалить с поверхности сравнительно крупный мусор и грязь. Далее на ковер через форсунку с расстояния около 10 см под давлением разбрызгивается моющий раствор (вода с добавкой чистящего средства). Чтобы нанесенный состав подействовал, его оставляют примерно на 10 минут. Основная обработка. Ковер обрабатывается перемещаемой по его поверхности насадкой для пола, обеспечивающей распределение моющего раствора. Отделяемая грязь всасывается одновременно или при выполнении следующей операции. Промывка. Ковер промывается чистой водой, собираемой насадкой вместе с грязью и остатками моющего раствора. Заключительная обработка пылесосом. После высыхания ковер следует тщательно пропылесосить.

Преимущества приобретения пылесосов «Керхер»

«Керхер» – одна из ведущих компаний в мире по разработке и изготовлению качественной и надежной чистящей техники. К достоинствам моющих пылесосов бренда относят:

возможность применения для сухой или влажной уборки;

качественную чистку в домашних условиях от пятен и грязи разных видов ковров, а также мягкой мебели, твердых напольных покрытий, матрасов, салона автомобиля и др.;

простоту ухода и хранения. Раздельные баки для чистой и грязной воды легко опустошать. Благодаря продуманной конструкции моющий пылесос удобно хранить.

Принимая решение, как и чем чистить ковер на полу, стоит предпочесть современный моющий пылесос и качественное средство. Это позволит регулярно проводить уборку без особых проблем. При необходимости специалисты официальных представительств компании «Керхер» в России порекомендуют подходящую модель и моющее средство.