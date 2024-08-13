Для быстрой и эффективной уборки машин, техники, мастерских и строительных объектов: пылесос сухой и влажной уборки Kärcher NT 30/1 Tact универсальный аппарат для профессиональных работников из различных отраслей производства. Этот компактный многофункциональный пылесос оснащен впечатляющей системой автоматической очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэфирного шелка PES, что обеспечивает бережную и беспыльную уборку больших количеств мелкой пыли в течение длительных рабочих интервалов. Грязь и жидкости могут быть эффективно собраны в крепкий 30-литровый контейнер с отбойником и крепкими металлическими колесами. Управление и работа с пылесосом отличаются простотой и удобством благодаря новому центральному поворотному выключателю. Аппарат поставляется в сборе с новыми специально разработанными и модернизированными аксессуарами которые могут удобно хранитьсяв специальных отсеках на корпусе пылесоса. Прорезиненные поверхности и продуманные крепежи означают что различный инструмент и коробки могут быть надежно размещены на плоской головке пылесоса или даже прикреплены к ней.