Прочные, крепкие компоненты и мощная сила всасывания: NT 30/1 Tact пылесос сухой и влажной уборки с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.

Для быстрой и эффективной уборки машин, техники, мастерских и строительных объектов: пылесос сухой и влажной уборки Kärcher NT 30/1 Tact универсальный аппарат для профессиональных работников из различных отраслей производства. Этот компактный многофункциональный пылесос оснащен впечатляющей системой автоматической очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэфирного шелка PES, что обеспечивает бережную и беспыльную уборку больших количеств мелкой пыли в течение длительных рабочих интервалов. Грязь и жидкости могут быть эффективно собраны в крепкий 30-литровый контейнер с отбойником и крепкими металлическими колесами. Управление и работа с пылесосом отличаются простотой и удобством благодаря новому центральному поворотному выключателю. Аппарат поставляется в сборе с новыми специально разработанными и модернизированными аксессуарами которые могут удобно хранитьсяв специальных отсеках на корпусе пылесоса. Прорезиненные поверхности и продуманные крепежи означают что различный инструмент и коробки могут быть надежно размещены на плоской головке пылесоса или даже прикреплены к ней.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L: Прочный контейнер с отбойниками и металическими роликами
Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и мобильность без ограничений на строительных площадках Прочный контейнер с отбойниками защищает аппарат от ударов и тряски
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L: Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля
Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L: Съемный каркас для фильтра
Съемный каркас для фильтра позволяет вытащить и заменить его без лишней пыли Исключается возможность ошибочной установки фильтра
Центральный поворотный выключатель
  • Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя
Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации.
  • Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов.
  • Экономия времени и продление срока службы фильтра.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,5
Масса (с упаковкой) (кг) 17,924
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием

Оснащение

  • Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
  • Антистатическое исполнение
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: II
  • Поворотный ролик с тормозом
Видео

Области применения
  • Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.