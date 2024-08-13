Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L
Прочные, крепкие компоненты и мощная сила всасывания: NT 30/1 Tact пылесос сухой и влажной уборки с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.
Для быстрой и эффективной уборки машин, техники, мастерских и строительных объектов: пылесос сухой и влажной уборки Kärcher NT 30/1 Tact универсальный аппарат для профессиональных работников из различных отраслей производства. Этот компактный многофункциональный пылесос оснащен впечатляющей системой автоматической очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэфирного шелка PES, что обеспечивает бережную и беспыльную уборку больших количеств мелкой пыли в течение длительных рабочих интервалов. Грязь и жидкости могут быть эффективно собраны в крепкий 30-литровый контейнер с отбойником и крепкими металлическими колесами. Управление и работа с пылесосом отличаются простотой и удобством благодаря новому центральному поворотному выключателю. Аппарат поставляется в сборе с новыми специально разработанными и модернизированными аксессуарами которые могут удобно хранитьсяв специальных отсеках на корпусе пылесоса. Прорезиненные поверхности и продуманные крепежи означают что различный инструмент и коробки могут быть надежно размещены на плоской головке пылесоса или даже прикреплены к ней.
Особенности и преимущества
Прочный контейнер с отбойниками и металическими роликамиПрочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и мобильность без ограничений на строительных площадках Прочный контейнер с отбойниками защищает аппарат от ударов и тряски
Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеляОбеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Съемный каркас для фильтраСъемный каркас для фильтра позволяет вытащить и заменить его без лишней пыли Исключается возможность ошибочной установки фильтра
Центральный поворотный выключатель
- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя
Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации.
- Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов.
- Экономия времени и продление срока службы фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|17,924
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием
Оснащение
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Антистатическое исполнение
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом
Видео
Области применения
- Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.