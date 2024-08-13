Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L

Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.

Ежедневная и тяжелая работа на строительных объектах и в мастерских формирует высокие запросы среди мастеров применительно к оборудованию. Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te соответствует всем этим требованием в лучшем проявлении. Этот компактный эксперт по сбору мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером и прочными металическими колесами и отбойниками, также как и автоматическая система очистки фильтра Tact, гарантирует непрерывное всасывание больших объемов мельчайших частиц в самых тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр из полиэстера PES который устойчив к воздействию влаги также обеспечивает свободную от пыли рабочую зону. Мастера и другие пользователи оценят простоты использования и выбора режимов работы благодаря разработанному новому поворотному выключателю с плавной регулировкой мощности. Аппарат также оснащен новыми модернизированными аксессуарами которые могут удобно храниться в специальных отсеках. Работа с электроинструментом делается легкой благодаря электрической розетке с автоматическим включением/выключением.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L: Автоматическая система очистки фильтра Tact
Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации. Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов. Экономия времени и продление срока службы фильтра.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L: Колено шланга с заслонкой для регулировки всасывания и резиновой накладкой
Тщательный сбор пыли при сверлении, пилении и шлифовании с использованием электроинструментов. В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подсоса воздуха. Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L: Розетка с автоматическим включением/выключением
Электроинструмент легко подключается к пылесосу. Удобство работы благодаря автоматике включения / выключения. Экономия энергии: пылесос выключается автоматически.
Удобные боковые отсеки для хранения щелевой насадки и колена шланга
  • Интегрированный отсек для хранения асессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,5
Масса (с упаковкой) (кг) 18
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Муфта для присоединения электроинструментов
  • Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием

Оснащение

  • Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
  • Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
  • Антистатическое исполнение
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: I
  • Поворотный ролик с тормозом
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L
Видео

Области применения
  • Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.