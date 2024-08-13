Ежедневная и тяжелая работа на строительных объектах и в мастерских формирует высокие запросы среди мастеров применительно к оборудованию. Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te соответствует всем этим требованием в лучшем проявлении. Этот компактный эксперт по сбору мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером и прочными металическими колесами и отбойниками, также как и автоматическая система очистки фильтра Tact, гарантирует непрерывное всасывание больших объемов мельчайших частиц в самых тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр из полиэстера PES который устойчив к воздействию влаги также обеспечивает свободную от пыли рабочую зону. Мастера и другие пользователи оценят простоты использования и выбора режимов работы благодаря разработанному новому поворотному выключателю с плавной регулировкой мощности. Аппарат также оснащен новыми модернизированными аксессуарами которые могут удобно храниться в специальных отсеках. Работа с электроинструментом делается легкой благодаря электрической розетке с автоматическим включением/выключением.