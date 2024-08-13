Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L
Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.
Ежедневная и тяжелая работа на строительных объектах и в мастерских формирует высокие запросы среди мастеров применительно к оборудованию. Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te соответствует всем этим требованием в лучшем проявлении. Этот компактный эксперт по сбору мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером и прочными металическими колесами и отбойниками, также как и автоматическая система очистки фильтра Tact, гарантирует непрерывное всасывание больших объемов мельчайших частиц в самых тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр из полиэстера PES который устойчив к воздействию влаги также обеспечивает свободную от пыли рабочую зону. Мастера и другие пользователи оценят простоты использования и выбора режимов работы благодаря разработанному новому поворотному выключателю с плавной регулировкой мощности. Аппарат также оснащен новыми модернизированными аксессуарами которые могут удобно храниться в специальных отсеках. Работа с электроинструментом делается легкой благодаря электрической розетке с автоматическим включением/выключением.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра TactОбеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации. Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов. Экономия времени и продление срока службы фильтра.
Колено шланга с заслонкой для регулировки всасывания и резиновой накладкойТщательный сбор пыли при сверлении, пилении и шлифовании с использованием электроинструментов. В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подсоса воздуха. Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Розетка с автоматическим включением/выключениемЭлектроинструмент легко подключается к пылесосу. Удобство работы благодаря автоматике включения / выключения. Экономия энергии: пылесос выключается автоматически.
Удобные боковые отсеки для хранения щелевой насадки и колена шланга
- Интегрированный отсек для хранения асессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|18
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Муфта для присоединения электроинструментов
- Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием
Оснащение
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическое исполнение
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: I
- Поворотный ролик с тормозом
