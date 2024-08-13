На строительных площадках и в цехах ежедневно образуется опасная и отчасти способная проникать в легкие мелкая пыль самых различных типов. Благодаря системе очистки фильтра Tact с сенсорным управлением компактный пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD способен удалять беспрецедентные объемы мелкой пыли – с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9 %. Сертификация по новому стандарту ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) в соответствии с IEC 60335-2-69:2021 означает, что аппарат одобрен для сбора горючей пыли. Мощность всасывания постоянно контролируется датчиками, а очистка фильтра регулируется по мере необходимости. Для удаления пыли непосредственно на электроинструментах он оснащен встроенной розеткой с автоматическим запуском и полной антистатической системой с токопроводящими принадлежностями. Пыль, уже осевшую на пол или машины, можно без усилий и в полном объеме, собрать в прочный 30-литровый мусоросборник с металлическими колесиками и бампером, с помощью надежно закрепленных на аппарате принадлежностей.рпусе аппарата. Пыль лежащая на полу или оборудовании может быть надежно и эффективно собрана в крепкий и прочный 30-литровый контейнер с металическими колесами и отбойником.