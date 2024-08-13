Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD

Пылесос влажной и сухой уборки надежно и безопасно удаляет мелкую пыль класса M, способную проникать в легкие. Оснащен 30-литровым мусоросборником и системой очистки фильтра Tact с сенсорным управлением. Имеет сертификат ACD.

На строительных площадках и в цехах ежедневно образуется опасная и отчасти способная проникать в легкие мелкая пыль самых различных типов. Благодаря системе очистки фильтра Tact с сенсорным управлением компактный пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD способен удалять беспрецедентные объемы мелкой пыли – с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9 %. Сертификация по новому стандарту ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) в соответствии с IEC 60335-2-69:2021 означает, что аппарат одобрен для сбора горючей пыли. Мощность всасывания постоянно контролируется датчиками, а очистка фильтра регулируется по мере необходимости. Для удаления пыли непосредственно на электроинструментах он оснащен встроенной розеткой с автоматическим запуском и полной антистатической системой с токопроводящими принадлежностями. Пыль, уже осевшую на пол или машины, можно без усилий и в полном объеме, собрать в прочный 30-литровый мусоросборник с металлическими колесиками и бампером, с помощью надежно закрепленных на аппарате принадлежностей.рпусе аппарата. Пыль лежащая на полу или оборудовании может быть надежно и эффективно собрана в крепкий и прочный 30-литровый контейнер с металическими колесами и отбойником.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD: Система очистки фильтра Tact с сенсорным управлением
Система очистки фильтра Tact с сенсорным управлением
Гарантирует максимальную силу всасывания и эффективность фильтрации. Оптимальная частота очистки фильтра, зависящая от интенсивности эксплуатации аппарата. Минимизированный уровень шума.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD: Испытанная эффективность фильтрации 99.9 %
Испытанная эффективность фильтрации 99.9 %
Защита от вредной для здоровья мелкодисперсной пыли. Испытан по классу M.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD: Сертификат ACD
Сертификат ACD
Допущен для сбора горючей пыли. Сертифицирован по стандарту IEC 60335-2-69:2021. Повышенная безопасность для пользователя.
Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
  • Повышенная безопасность для пользователя.
  • Отведение электростатического заряда.
  • Защита от разряда статического электричества.
Розетка с автоматическим включением/выключением
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство работы благодаря автоматике включения / выключения.
  • Экономия энергии: пылесос выключается автоматически.
Фильтрация потока воздуха используемого для охлаждения электродвигателя
  • Продлевает срок службы турбины.
Безопасный пылесос класса M
  • Эффективность фильтрации 99,9 %.
  • Электронный контроль объемного потока.
  • Обеспечивает чистоту и безопасность рабочих мест.
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
  • Сертифицирован для сбора пыли класса M. Эффективность пылезадержания: 99,9 %.
  • Полиэфирный волокнистый материал с ПТФЭ-покрытием: устойчив к гниению и влаге.
  • Идеально подходит для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупного мусора.
Муфта для подсоединения электроинструментов
  • Тщательный сбор пыли при сверлении, пилении и шлифовании с использованием электроинструментов.
  • В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подсоса воздуха.
  • Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
материал кабеля Резиновый
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,2
Масса (с упаковкой) (кг) 19,679
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Колено: электропроводный
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Муфта для присоединения электроинструментов
  • Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием
  • Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли: 1 шт.

Оснащение

  • Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
  • Антистатическая система
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: I
  • Поворотный ролик с тормозом
  • Система очистки фильтра: Оптимизированная система очистки фильтра Tact с сенсорным управлением
  • Класс фильтра: M
  • Материал мусоросборника: пластмасса
Области применения
  • Безопасные пылесосы для сбора мелкой пыли класса M
  • Для сбора мелкой пыли и крупного мусора
  • Для сбора жидкостей и влажного мусора
  • Для сбора всех видов каменной, древесной, керамической и т. п. пыли.
  • Подходит для сбора горючей пыли в соответствии со стандартом ACD IEC 60335-2-69:2021
Принадлежности
Оригинальные запасные части

