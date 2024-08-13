Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD
Пылесос влажной и сухой уборки надежно и безопасно удаляет мелкую пыль класса M, способную проникать в легкие. Оснащен 30-литровым мусоросборником и системой очистки фильтра Tact с сенсорным управлением. Имеет сертификат ACD.
На строительных площадках и в цехах ежедневно образуется опасная и отчасти способная проникать в легкие мелкая пыль самых различных типов. Благодаря системе очистки фильтра Tact с сенсорным управлением компактный пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te M ACD способен удалять беспрецедентные объемы мелкой пыли – с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9 %. Сертификация по новому стандарту ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) в соответствии с IEC 60335-2-69:2021 означает, что аппарат одобрен для сбора горючей пыли. Мощность всасывания постоянно контролируется датчиками, а очистка фильтра регулируется по мере необходимости. Для удаления пыли непосредственно на электроинструментах он оснащен встроенной розеткой с автоматическим запуском и полной антистатической системой с токопроводящими принадлежностями. Пыль, уже осевшую на пол или машины, можно без усилий и в полном объеме, собрать в прочный 30-литровый мусоросборник с металлическими колесиками и бампером, с помощью надежно закрепленных на аппарате принадлежностей.рпусе аппарата. Пыль лежащая на полу или оборудовании может быть надежно и эффективно собрана в крепкий и прочный 30-литровый контейнер с металическими колесами и отбойником.
Особенности и преимущества
Система очистки фильтра Tact с сенсорным управлениемГарантирует максимальную силу всасывания и эффективность фильтрации. Оптимальная частота очистки фильтра, зависящая от интенсивности эксплуатации аппарата. Минимизированный уровень шума.
Испытанная эффективность фильтрации 99.9 %Защита от вредной для здоровья мелкодисперсной пыли. Испытан по классу M.
Сертификат ACDДопущен для сбора горючей пыли. Сертифицирован по стандарту IEC 60335-2-69:2021. Повышенная безопасность для пользователя.
Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
- Повышенная безопасность для пользователя.
- Отведение электростатического заряда.
- Защита от разряда статического электричества.
Розетка с автоматическим включением/выключением
- Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
- Удобство работы благодаря автоматике включения / выключения.
- Экономия энергии: пылесос выключается автоматически.
Фильтрация потока воздуха используемого для охлаждения электродвигателя
- Продлевает срок службы турбины.
Безопасный пылесос класса M
- Эффективность фильтрации 99,9 %.
- Электронный контроль объемного потока.
- Обеспечивает чистоту и безопасность рабочих мест.
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
- Сертифицирован для сбора пыли класса M. Эффективность пылезадержания: 99,9 %.
- Полиэфирный волокнистый материал с ПТФЭ-покрытием: устойчив к гниению и влаге.
- Идеально подходит для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупного мусора.
Муфта для подсоединения электроинструментов
- Тщательный сбор пыли при сверлении, пилении и шлифовании с использованием электроинструментов.
- В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подсоса воздуха.
- Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|материал кабеля
|Резиновый
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|19,679
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Колено: электропроводный
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Муфта для присоединения электроинструментов
- Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием
- Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли: 1 шт.
Оснащение
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическая система
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: I
- Поворотный ролик с тормозом
- Система очистки фильтра: Оптимизированная система очистки фильтра Tact с сенсорным управлением
- Класс фильтра: M
- Материал мусоросборника: пластмасса
Видео
Области применения
- Безопасные пылесосы для сбора мелкой пыли класса M
- Для сбора мелкой пыли и крупного мусора
- Для сбора жидкостей и влажного мусора
- Для сбора всех видов каменной, древесной, керамической и т. п. пыли.
- Подходит для сбора горючей пыли в соответствии со стандартом ACD IEC 60335-2-69:2021
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.