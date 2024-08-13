Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te идеальный аппарат для каждого кому важно иметь большой мусоросборник и при этом сохранять высокий уровень мобильности. Прочный 40-литровый бак, который с легкостью подходит для всех видов собираемой пыли и грязи, от мелкой до крупной, также как и жидкости, ко всему прочему оснащен отбойниками и надежными металическими колесами. Длительные, непрерывные рабочие интервалы возможны в любое время. Это, в частности, обеспечивается превосходной системой очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэстера PES. Новый центральный поворотный выключатель для выбора режим всасывания, плавная регулировка мощности и встроенная розетка для электроинструмента гарантируют простоту работы. Компактные размеры пылесоса делают простой перемещение и работу; эргономичная рукоятка толкаемого типа, может быть с легкости собрана и разобрана, а также доступна как опция. Будь то производственный зал, мастерская или стройплощадка: все операторы получат выгоду от широкого и недавно разработанного ассортимента аксессуаров, которые могут быть непосредственно храниться или быть закреплены на пылесосе.