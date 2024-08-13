Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L

Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.

Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te идеальный аппарат для каждого кому важно иметь большой мусоросборник и при этом сохранять высокий уровень мобильности. Прочный 40-литровый бак, который с легкостью подходит для всех видов собираемой пыли и грязи, от мелкой до крупной, также как и жидкости, ко всему прочему оснащен отбойниками и надежными металическими колесами. Длительные, непрерывные рабочие интервалы возможны в любое время. Это, в частности, обеспечивается превосходной системой очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэстера PES. Новый центральный поворотный выключатель для выбора режим всасывания, плавная регулировка мощности и встроенная розетка для электроинструмента гарантируют простоту работы. Компактные размеры пылесоса делают простой перемещение и работу; эргономичная рукоятка толкаемого типа, может быть с легкости собрана и разобрана, а также доступна как опция. Будь то производственный зал, мастерская или стройплощадка: все операторы получат выгоду от широкого и недавно разработанного ассортимента аксессуаров, которые могут быть непосредственно храниться или быть закреплены на пылесосе.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L: Соединение всасывающего шланга в турбинной голове
Соединение всасывающего шланга в турбинной голове
Разъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной голове
Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L: Площадка для хранения инструментов с возможностью фиксации
Площадка для хранения инструментов с возможностью фиксации
Коробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной голове без соскальзывания благодаря прорезинненным поверхностям. Транспортировочные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L: Рукоятка для толкания (опция)
Рукоятка для толкания (опция)
Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.
Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES
  • Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц.
  • Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 40
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,4
Масса (с упаковкой) (кг) 19
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 655

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Муфта для присоединения электроинструментов
  • Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием

Оснащение

  • Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
  • Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
  • Антистатическое исполнение
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: I
  • Поворотный ролик с тормозом
  • Пригодность для влажной и сухой уборки
Оригинальные запасные части

