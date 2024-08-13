Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L
Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.
Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te идеальный аппарат для каждого кому важно иметь большой мусоросборник и при этом сохранять высокий уровень мобильности. Прочный 40-литровый бак, который с легкостью подходит для всех видов собираемой пыли и грязи, от мелкой до крупной, также как и жидкости, ко всему прочему оснащен отбойниками и надежными металическими колесами. Длительные, непрерывные рабочие интервалы возможны в любое время. Это, в частности, обеспечивается превосходной системой очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэстера PES. Новый центральный поворотный выключатель для выбора режим всасывания, плавная регулировка мощности и встроенная розетка для электроинструмента гарантируют простоту работы. Компактные размеры пылесоса делают простой перемещение и работу; эргономичная рукоятка толкаемого типа, может быть с легкости собрана и разобрана, а также доступна как опция. Будь то производственный зал, мастерская или стройплощадка: все операторы получат выгоду от широкого и недавно разработанного ассортимента аксессуаров, которые могут быть непосредственно храниться или быть закреплены на пылесосе.
Особенности и преимущества
Соединение всасывающего шланга в турбинной головеРазъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной голове
Площадка для хранения инструментов с возможностью фиксацииКоробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной голове без соскальзывания благодаря прорезинненным поверхностям. Транспортировочные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.
Рукоятка для толкания (опция)Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.
Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES
- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц.
- Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|19
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Муфта для присоединения электроинструментов
- Плоский складчатый фильтр: Полиэфирный шелк с ПТФЭ-покрытием
Оснащение
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическое исполнение
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: I
- Поворотный ролик с тормозом
Видео
Области применения
- Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.