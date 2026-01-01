Badewanne und Dusche reinigen

Wie entsteht Kalkseife?
Wenn fettige Säuren in herkömmlicher Seife mit den Mineralien in hartem Wasser reagieren, entsteht die sogenannte Kalkseife. Durch das Duschen und Baden mit Pflegeprodukten wie Shampoo oder Duschgel bildet sich diese Ablagerung nach und nach – und klebt als schmieriger, leicht fettig wirkender Belag regelrecht an Fliesen, Keramik, Glas und Kunststoffoberflächen. Mit Wasser allein bekommt man sie nicht mehr los. Und auch beim Putzen mit gewöhnlichem Reinigungsmittel bleibt häufig noch eine leicht fettige Schicht auf der Oberfläche zurück. Am besten hilft daher ein spezielles Reinigungsmittel. Wer darauf lieber verzichten möchte, kann der hartnäckigen Verschmutzung auch mit dem Dampfreiniger oder Hausmitteln zu Leibe rücken.