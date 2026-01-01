Wassersparend reinigen mit Hochdruck | Kärcher

Die gute Nachricht: Erforderliche Reinigungsarbeiten, etwa von Terrasse, Gehweg oder Gartenmöbeln müssen nicht unbedingt warten, besonders wenn Sicherheit oder Langlebigkeit (zum Beispiel durch Rutschgefahr oder Abnutzung) auf dem Spiel stehen. Kärcher bietet mit seinem Sortiment an Hochdruckreinigern wasser- und energiesparende Reinigungslösungen, die dabei helfen, den persönlichen Wasserverbrauch unter Kontrolle zu halten – nicht nur, wenn die Wasserampel auf rot steht.
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