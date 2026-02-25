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    Druckerzeugende Gartenpumpen | Kärcher | Kärcher

    Druckerzeugende Pumpen

    Wasser marsch! Die Gartenpumpen von Kärcher schaffen optimale Voraussetzungen zur günstigen Bewässerung im Garten. Statt der Verwendung von immer teurer werdendem Trinkwasser ermöglichen die Gartenpumpen BP Garden die Nutzung von Brunnen-, Grund- oder Regenwasser. Für die Wasserbeförderung ins Haus sorgen die Hauswasserwerke BP Home sowie die Haus- und Gartenpumpen BP Home & Garden. Dort kann Brauchwasser für WC-Spülung und Waschmaschine genutzt werden. Für den direkten Einsatz im Wasser sind die Fasspumpe BP Barrel, die Zisternenpumpe BP Cistern und die Tiefbrunnenpumpe BP Deep Well bestens geeignet.

    Druckerzeugende Pumpen

    Arten von Bewässerungspumpen

    Alle druckerzeugende Pumpen überzeugen durch leistungsstarke Fördermengen bei energieeffizientem Verbrauch, wirksamen Sicherheitsvorkehrungen und einfacher Bedienung. Sie sind durch Filter auch für verschmutztes Wasser geeignet und haben je nach Anwendung Trockenlauf-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz. Die Haus- und Gartenpumpen können bequem per Fuß an- und wieder ausgeschaltet werden, die Zisternen- und Tiefbrunnenpumpen einfach in Stehhöhe.

    Kärcher Hauspumpen und Gartenpumpen

    Haus- und Gartenpumpen

    Ob zur Bewässerung im Garten, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung – die langlebigen, geräuscharmen und intelligenten Haus- und Gartenpumpen der Reihe BP Home & Garden bieten zusätzlichen Komfort, da sie sich bei Wasserbedarf automatisch ein- und ausschalten. Sie werden auch als Hauswasserautomaten bezeichnet. Je nach Anspruch sorgen die mehrstufigen Pumpen für ausreichend Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigen sie weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis ca. 30 Prozent. Daneben stellt der konstante Betriebsdruck der Pumpen auch eine zuverlässige Gartenbewässerung sicher.

    Kärcher Gartenpumpen

    Gartenpumpen

    Die leistungsfähigen Pumpen der Reihe BP Garden von Kärcher eignen sich hervorragend zum Befördern von Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Regentonnen. Für besonderen Komfort sorgt der praktische Fußschalter. Diese Gartenpumpen zeichnen sich durch eine höhere Leistung aus, sodass beispielsweise auch Sprinkler im Garten angeschlossen werden können.

    Kärcher Hauswasserwerke

    Hauswasserwerke

    In bewährter Kärcher Qualität fördern die leistungsstarken Hauswasserwerke der Reihe BP Home vollautomatisch Wasser aus alternativen Quellen wie Brunnen oder Zisternen – und stellen Ihnen kostengünstiges Brauchwasser für Waschmaschine, WC-Spülung & Co. zur Verfügung. Besonders praktisch: Die Hauswasserwerke schalten sich dabei je nach Bedarf automatisch an und wieder aus und haben einen integrierten Druckausgleichsbehälter.

    Kärcher Fasspumpen

    Fasspumpen

    Dank der Regenfasspumpe BP Barrel mit integriertem Ein-/Ausschalter an der Fassrandhalterung können Gärten bequem, effizient und kostengünstig mit Regenwasser bewässert werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: kein Heben schwerer Gießkannen mehr. Kein Verbrauch von wertvollem Trinkwasser. Keine unnötig hohe Wasserrechnung. Beim Modell mit Akku ist nicht mal eine Steckdose vor Ort nötig.

    Kärcher Brunnenpumpen und Zisternenpumpen

    Zisternen- und Tiefbrunnenpumpen

    Mithilfe der langlebigen Edelstahl-Tiefbrunnenpumpen der Baureihe BP Deep Well werden Wasserquellen, wie Zisternen, Tiefbrunnen und Wassertanks nutzbar. Die Pumpe wird direkt im Wasser installiert und durch einen Vorfilter geschützt. Die kompakten Abmessungen und der hohe Arbeitsdruck durch eine mehrstufige Hydraulik machen die Pumpen zur idealen Lösung für schmale Tiefbrunnen. Ausgestattet mit einem Druckschalter inklusive Überstromschutz sowie extralangem Stromkabel können die Pumpen auch für die Hauswasserversorgung genutzt werden.
    Die Zisternenpumpe BP Cistern kommt bei Zisternen, Fässern oder breiten Brunnenschächten im Garten zum Einsatz. Haupteinsatzgebiet ist die Gartenbewässerung.

    Battery pump

    Akku-Fasspumpe

    Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser ganz komfortabel – ohne separaten Wasser- oder Stromanschluss.

    Zur Akku-Fasspumpe

    FAQs zu druckerzeugenden Haus- und Gartenpumpen

    Unsere druckerzeugenden Pumpen umfassen eine Motorleistungsspanne zwischen 400 und 1150 Watt: Doch welche Gartenpumpe sollten Sie kaufen? Egal wie viel Geräte Sie im Haushalt oder Garten anschließen möchten, Kärcher bietet für jede Anforderung das passende Modell. Hier finden Sie die Antworten unserer Kärcher Experten.

    Pumpenkennlinie BP

    Berechnung der Pumpenleistung

    So ermitteln Sie die passende Pumpe:

    1. Zeichnen Sie die für den verwendeten Schlauch (1/2" oder 3/4") passende Funktionskurve in das Diagramm mit den Pumpenkennlinien ein. Beginnen Sie bei der gewünschten Förderhöhe Ihrer Anwendung (im Beispieldiagramm: 5 m).
    2. Definieren Sie den Verbrauchswert Ihrer Anwendung (in unserem Beispiel: 1000 l/h bei 2 bar). Um den Betriebspunkt der Anwendung zu ermitteln, legen Sie zuerst den Startpunkt beim Verbrauchswert auf der Funktionskurve des verwendeten Schlauchs fest (siehe Startpunkte im Beispiel).
    3. Rechnen Sie nun den Betriebsdruck Ihrer Anwendung in die Förderhöhe um (1 bar = 10 m). Addieren Sie die Förderhöhe zu Ihrem Startpunkt hinzu und zeichnen Sie den daraus ermittelten Betriebspunkt Ihrer Anwendung ein.

    Die Pumpenkennlinie oberhalb des Betriebspunkts zeigt Ihnen die ideale Pumpe für Ihre Anwendung an. In unserem Beispiel eignet sich bei Verwendung eines 3/4"-Schlauchs idealerweise die BP 3 Home & Garden und bei Verwendung eines 1/2"-Schlauchs die BP 5 Home & Garden. Für mehr Leistungsreserven wählen Sie bitte immer die nächstgrößere Pumpe aus.

    Jeder Verbraucher/jede Anwendung benötigt einen bestimmten Betriebspunkt. Zur Ermittlung folgende Orientierungsbeispiele (Daten variieren je nach Förderhöhe, Leitungs-/Schlauchquerschnitt):

    • Sprinkler: ca. 1000 l/h bei 2 bar (20 m Förderhöhe) 
    • Spritze: ca. 750 l/h bei 2 bar (20 m Förderhöhe)
    • Toilettenspülung: ca. 400 l/h bei Mindestdruck von 0,5 bar (besser 1 bar [10 m Förderhöhe])
    • Waschmaschine: ca. 800 l/h bei Mindestdruck von 0,5 bar (besser 1 bar [10 m Förderhöhe])
    Pumpen Heim und Garten

    BP Home & Garden

    Pumpen Garten

    BP Garden

    Pumpen Hausanwendungen

    BP Home

    Brunnen- und Zisternenpumpen

    BP Deep Well

    Fasspumpen

    BP Barrel

    Zisternenpumpen

    BP Cistern

    Akku-Fasspumpe

    BP Barrel

    Übersicht Anwendungsgebiete Pumpen

    Übersicht Anwendungsgebiete

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Anwendungsgebiete der druckerzeugenden Pumpen.

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    Pumpenübersicht

    Pumpenübersicht:

    Welche Pumpe zu Ihrer Anwendung passt, sehen Sie hier auf einen Blick.

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    Garantieverlängerung Pumpen

    Kostenlose Garantieverlängerung Pumpen

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    KNOW HOW: TIPPS ZUR GARTENBEWÄSSERUNG

    Ein heißer Sommer und tagelang kein Regen in Sicht bedeutet viel Arbeit für den Gartenbesitzer: Blumen, Gemüsepflanzen und der Rasen müssen regelmäßig gegossen werden. Worauf man achten sollte und wie Bewässerung effektiv geht – das beanworten wir in unseren praktischen Bewässerungstipps im Kärcher Know How.

    ZUM KÄRCHER KNOW HOW
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