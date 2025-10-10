Limpiador universal RM 626, 1l

Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Propiedades
  • Disolvente de suciedad activo para una limpieza más rápida y eficaz de aceites, grasas, residuos minerales y suciedad por emisiones
  • El sistema Plug 'n' Clean supone el camino más fácil y rápido para aplicar el detergente mediante la limpiadora de alta presión.
  • Detergentes listos para utilizar (LPU)
  • Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Made in Germany
Limpiador universal RM 626, 1l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
