Limpiador universal RM 626, 1l
Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 x 100 x 215
Propiedades
- Disolvente de suciedad activo para una limpieza más rápida y eficaz de aceites, grasas, residuos minerales y suciedad por emisiones
- El sistema Plug 'n' Clean supone el camino más fácil y rápido para aplicar el detergente mediante la limpiadora de alta presión.
- Detergentes listos para utilizar (LPU)
- Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
- El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
- Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
- Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín