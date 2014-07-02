Magasnyomású tisztítók
Szórólándzsák
Többsugaras fúvókák
Kärcher Power fúvóka
Magasnyomású tömlők
- Standard
- Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal
- Hosszú élettartamú 400
- Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal
- Élelmiszeripari változat
- Élelmiszeripari változat, mindkét oldalon csatlakozókkal
- Hosszú élettartamú élelmiszer-dizájn
- Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással
- Speciális tömlők
- Ultra Guard
- Klasszikus
- Inaktiv
Padló- és kemény felülettisztító
- FR Classic felülettisztító
- FRV 30 kemény felülettisztító
- FR 30 kemény felülettisztító
- FR 30 Me felülettisztító
- Kemény felülettisztító FR 50
- Gépspecifikus fúvókakészletek FR-hez
- Gépspecifikus fúvókakészletek FRV-hez
- Gépspecifikus fúvókakészletek FR Classic-hoz
- Adapter otthoni és kerti magasnyomású mosókhoz
- FRV 30 Me felülettisztító
- Felülettisztító FR 50 Me