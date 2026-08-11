Lanza telescópica TL 14 C
Resistencia máxima con peso mínimo: lanza telescópica TL 14 C de fibra de carbono. Gran alcance de 14 m, uso multifuncional y facilidad de manejo gracias a los acoplamientos rápidos.
Con un alcance de hasta 14 metros, la lanza telescópica TL 14 C de fibra de carbono resistente y ligera ofrece innumerables posibilidades de uso. Es una lanza multifuncional, tanto para la limpieza con agua osmotizada de ventanas, fachadas o paneles solares, como para aplicaciones de alta presión y baja presión, incluso es posible utilizarla para aspirar canalones, por ejemplo. Es muy fácil de extender y recoger gracias a sus innovadores acoplamientos rápidos. La fuerza de sujeción también se puede ajustar individualmente. Un pie de apoyo giratorio con gancho para colocar una correa de transporte y una protección exclusiva antitorsión permiten trabajar con especial seguridad y ergonomía.
Características y ventajas
Uso multifuncionalPara la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua osmotizada. Para la limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
Máxima ergonomíaLa protección antitorsión Anti Spin de las lanzas permite trabajar con seguridad y ergonomía. Acoplamientos rápidos para soltar con rapidez y facilidad la sujeción de la lanza. El pie de apoyo giratorio facilita el trabajo y mejora la ergonomía.
Muy fácil para el usuarioAjuste sin herramientas de la fuerza de sujeción en los acoplamientos rápidos. Con gancho de sujeción para guiar la manguera de agua por fuera de la lanza. Pie de apoyo con gancho para colocar la correa de sujeción y el bastidor.
Seguridad máxima
- El tope táctil y visual de extracción evita el desmontaje accidental.
- Elemento base de la lanza no electroconductor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del asa telescópica (m)
|2,4 - 14
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Material
|Carbono
|Elements
|10
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|10,2
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Ajuste de la fuerza de sujeción sin herramientas
- Ganchos para mangueras
- Tope de extracción
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares
- También permite aspirar a grandes alturas