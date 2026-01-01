Pentru a produce alimente sigure din punct de vedere igienic, bucătăria și spațiile asociate (spații de depozitare, instalații frigorifice), precum și utilajele prezente trebuie să fie menținute curate prin curățare și dezinfecție atentă, după caz. Deoarece diferitele zone și utilaje au intervale de curățare diferite, trebuie creat un plan de curățare care să fie afișat într-un loc vizibil în fiecare zonă care necesită curățare. Acest plan trebuie să includă o listă detaliată a următoarelor:

Ce (mașini, suprafețe, podele)

Când (după utilizare, zilnic, săptămânal)

Cu ce (agent de curățare și dozare)

De către cine (angajatul responsabil) trebuie efectuată curățarea

Sarcinile finalizate trebuie să fie înregistrate cu exactitate și documentate clar prin semnătură pentru a permite monitorizarea. Trebuie remarcat faptul că curățarea și dezinfecția sunt două proceduri separate.

Curățarea are scopul de a îndepărta murdăria și contaminarea, adică orice substanțe nedorite, inclusiv reziduuri de produse, microorganisme și reziduuri de agenți de curățare/dezinfectanți.

Dezinfecția cuprinde procese chimice și fizice de eliminare a microorganismelor la un nivel care nu este nici periculos pentru sănătate, nici dăunător pentru calitatea alimentelor.

*HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point, un instrument de calitate axat pe măsuri preventive, conceput pentru a asigura siguranța în producția și manipularea alimentelor și pentru a preveni pericolele care ar putea duce la îmbolnăvirea sau rănirea consumatorilor.