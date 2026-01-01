    Curățenia în spațiile de birouri

    Curățenia în spațiile de birouri are loc într-un mediu provocator în care mai multe priorități diferite intră în conflict: Factorii de timp și de cost, rezultatele curățeniei, igiena și durabilitatea sunt toți interconectați și trebuie să fie luați în considerare. În consecință, este important să se selecteze metode de curățare adecvate pentru fiecare sarcină în parte. În special în vederea asigurării igienei și sustenabilității, curățarea statică va fi înlocuită din ce în ce mai mult în viitor cu curățarea dinamică.

    Pași către un birou curat

    Birourile sunt locuri în care mulți oameni se adună în fiecare zi timp de câteva ore. Prin urmare, curățarea spațiilor de birouri prezintă o serie de provocări specifice pentru furnizorii de servicii de curățenie. Factori precum timpul și costurile trebuie luați în considerare, asigurând în același timp curățenia, igiena și, din ce în ce mai mult, durabilitatea. În acest sens, merită să aveți o imagine de ansamblu a aplicațiilor comune și a soluțiilor adecvate, inclusiv să dispuneți de o structură bună a secvențelor de curățare și să fiți la curent cu evoluțiile actuale ale tehnologiei de curățare.

    Pregătirea corectă

    Pregătirea și verificarea sunt părți esențiale ale secvenței de curățare a unei încăperi - pe lângă sarcina de curățare în sine.

    În toate cazurile, aceasta include echipament de protecție, cunoașterea instrucțiunilor de siguranță și a normelor de igienă, precum și furnizarea materialelor și echipamentelor. Furnizarea de materiale este importantă, deoarece doar sarcina de curățare punctuala și metode diferite de curățare sunt factor decisiv în ceea ce privește echipamentul necesar. În birouri, mai întăi trebuie colectată murdăria grosieră și eliminate deșeurile.

    Principii de curățare

    • Curățare de sus în jos
    • Curat din spate în față
    • Curățare de la uscat la umed
    • Curățare de la curat la murdar

    Suprafețe

    Curățarea manuală în birouri

    Curățarea suprafețelor asigură un aspect atractiv al încăperilor, contribuie la conservarea valorii și joacă un rol important în prevenirea infecțiilor de contact. O metodă de curățare deosebit de potrivită pentru îndepărtarea murdăriei desprinse sau parțial lipite de pe birouri, măsuțe sau canalele de cabluri este ștergerea cu o lavetă umedă și cu un spray. Această metodă economisește timp, agent de curățare și apă, obținând în același timp un nivel excelent de igienă. Fie agentul de curățare este predozat, evitându-se astfel supradozarea neeconomică și nepotrivită pentru mediu. Alternativ, agentul de curățare poate fi pulverizat direct pe lavetă - trei pulverizări sunt suficiente în acest caz - iar partea umezită este apoi folosită pentru a curăța. În cazul în care trebuie îndepărtată murdăria persistentă, se folosește metoda ștergerii umede cu o lavetă îmbibată anterior cu agent de curățare.

    Pornind de la marginea suprafeței, laveta este deplasată înainte și înapoi într-un arc de cerc spre partea opusă pentru a ridica murdăria liberă și cea parțial lipită. Suprafețele verticale sunt curățate de sus în jos, unde laveta este, de asemenea, deplasată în arcuri largi. Laveta poate fi pliată de până la trei ori, astfel încât se creează 16 fețe și fiecare suprafață poate fi curățată cu o față nouă. O alternativă este de a plia laveta de două ori și de a folosi cele opt fețe rezultate. În ambele cazuri, după ce fiecare parte a lavetei a fost folosită, aceasta este aruncată și înlocuită cu o lavetă nouă. Utilizatorii trebuie să fie întotdeauna vigilenți în ceea ce privește echipamentul individual de protecție și să poarte mănuși de protecție adecvate pentru aplicarea agentului de curățare. Spectrul variază de la mănuși de unică folosință până la mănuși de protecție.

    Suprafețele pe care s-a depus murdărie liberă pot fi curățate cu lavete de fixare a prafului. Variantele impregnate cu adeziv s-au dovedit a fi de succes, deoarece suprafețele sunt curățate eficient de praf fără apă sau substanțe chimice. Dacă suprafețele sunt curățate în mod regulat, o lavetă de fixare a prafului poate fi utilizată pentru mai multe încăperi. În plus, aceste lavete sunt potrivite pentru ștergerea și colectarea prafului de pe pardoselile netede. Nu este neapărat necesar să se poarte mănuși pentru curățarea cu acest tip de lavete.

    Tratarea suprafețelor critice de contact

    Suprafețele utilizate frecvent sunt tratate în ceea ce se numește tratamentul punctelor critice de contact, și anume curățarea sau dezinfectarea acelor zone foarte comune. În cazul în care suprafețele contaminate trebuie dezinfectate chimic, sunt disponibili detergenți și dezinfectanți care, pot avea un efect virucid.

    Suprafețele de contact curățate cu abur

    În funcție de tipul de murdărie și de natura materialului și datorită temperaturii ridicate de curățare, aparatele de curățat cu aburi și aspiratoarele cu abur reprezintă o soluție eficientă pentru a asigura un nivel adecvat de igienă și pentru a combate germenii și virusurile. Aburul iese în particule foarte fine și, în funcție de tipul de aparat, la o temperatură de aproximativ 100 °C și o presiune de până la 8 bar. Este posibilă curățarea eficientă a pereților, podelelor și mobilierului rezistent la abur, deoarece aburul ajunge și în zonele greu accesibile.

    Pardoseli

    Aspirare uscată în birouri

    Pardoselile acoperite cu material textil

    Birourile au, de obicei, pardoseli textile. Pentru un rezultat bun al curățării, se recomandă să aspirați încăperile de la intrare, pornind de la margine și deplasând întotdeauna duza înainte și înapoi în diagonală, în formă de V, peste zonele care nu au fost încă curățate. Se recomandă utilizarea unei duze înguste pentru zonele greu accesibile.

    Deoarece există o mulțime de oameni în birouri, utilizarea aspiratoarelor cu baterii s-a dovedit a fi adecvată. Beneficiați de mai multe avantaje față de modelele clasice: Nu există pericole de împiedicare cauzate de cabluri care trebuie semnalizate, iar costurile de reparații pentru cablurile deteriorate sunt complet eliminate. Deoarece munca poate fi efectuată complet liber și fără a fi nevoie de o sursă de curent, se poate economisi aproximativ 20% din timpul de lucru. Înlocuirea simplă a bateriilor pentru diferite echipamente este posibilă dacă se utilizează platforma de acumulatori Karcher Battery Power, unde bateriile sunt interschimbabile între aparate. Aspiratoarele cu fir sau cu baterii cu funcție eco contribuie la o curățenie sustenabilă, deoarece acestea oferă o putere de aspirare bună respectând cerințe energetice reduse, datorită motoarelor eficiente și fluxului de aer optimizat.

    În timp ce aspiratoarele portabile fără fir și măturile electrice ușurează sarcinile de curățare punctuală, aspiratoarele verticale cu perie sau mașinile de măturat-aspirat cu acționare prin împingere sunt recomandate pentru curățarea holurilor mari cu pardoseli textile. Este important să țineți cont de procedurile optime de aspirare, care diferă de procedura cu un aspirator normal: În primul rând, se curăță toate marginile, apoi se curăță restul suprafeței în pătrate, cu mișcări drepte și paralele. Este important ca mașinile să fie echipate cu un kit de măturat covoare. Aceasta include o rolă de măturat principală reglabilă și antistatică și un filtru de puf suplimentar.

    Petele de pe covor sunt îndepărtate în timpul curățeniei de întreținere cu un detergent adecvat pentru îndepărtarea petelor. În cazul în care se pot observa dâre pe covor, este timpul pentru curățarea intermediară a acestora.

    Folosirea unei mașini de curățat pardoseli în birouri

    Curățarea pardoselilor dure din birouri

    În cazul în care există pardoseli dure, cum ar fi pe coridoare sau în bucătării, mașinile de spălat pardoseli sunt alegerea potrivită, deoarece pot fi utilizate mai eficient și mai igienic decât ștergerea umedă tradițională. Performanța îmbunătățită de curățare este completată de preluarea imediată a apei murdare, ceea ce reduce semnificativ riscul de alunecare. Dacă mașina are un cap de frecare rotativ, este ușor de manevrat, astfel încât utilizatorul poate ocoli fără probleme orice obstacol. În cazul în care avem pardoseli dure în încăperile cu birouri, este recomandată o mașină compactă de spălat pardoseli care poate curăța și sub birouri.

    Atunci când se utilizează mașinile de spălat pardoseli, parametrii precum puterea de aspirare sau volumul de apă, ar trebui să fie reglabili în funcție de utilizare și de gradul de murdărie pentru a curăța eficient cu o utilizare economică a resurselor. Mașinile alimentate cu baterii reduc efortul necesar curățării, deoarece performanța se poate ajusta în funcție de aplicație și se poate curăța o suprafață mai mare fără întreruperi pentru a încărca sau schimba bateria. Cel mai bun mod posibil de a curăța este prin mișcări drepte, dinspre exterior spre interior. Pentru zonele și colțurile greu accesibile, se recomandă o curățare manuală prealabilă cu un mop umed.

    Curățarea în profunzime și refacerea stratului de protecție de pe pardoselile dure

    Adesea, se folosesc acoperiri elastice cu polimeri dispersați pentru protecția pardoselilor dure. Aceste acoperiri se uzează în timp, prezentând zgârieturi în care se poate aduna murdăria. Curățarea devine mai dificilă și consumatoare de timp. Prin urmare, restaurarea acestor straturi de protecție este necesară la anumite intervale de timp. Există două modalități de a face acest lucru: Refacerea straturilor de protecție și curățarea în profunzime.

    Refacerea stratului de protecție de pe pardoselile dure

    Refacerea unui strat de protecție este o etapă intermediară de curățare, și se face prin frecare uscată. În acest fel, semnele de utilizare ușoară și zgârieturile sunt șlefuite, iar în zonele supuse unor solicitări deosebit de mari se înlocuiește stratul protector uzat. Spre margine, stratul de protecție aplicat este realiniat cu stratul existent.

    Pentru curățarea în profunzime se utilizează următorul sistem de curățare: frecare umedă, aspirare umedă și ștergere umedă, iar ulterior strat de protecție. Spre deosebire de refacerea straturilor de protecție, curățarea în profunzime îndepărtează toate straturile de protecție vechi de pe pardoseală, astfel încât la final pardoseala ramâne goală și este retușată cu două-trei straturi de acoperire.

    Refacerea unui strat de protecție nu înlocuiește curățarea clasică în profunzime - însă o întârzie. În trecut, de exemplu, curățarea în profunzime se efectua de obicei o dată pe an. Pentru a reduce cheltuielile, straturile de protecție erau restaurate - o procedură mai puțin costisitoare - de două ori pe an, ceea ce corespunde aproximativ costului unei singure curățări în profunzime. Prin urmare, curățarea în profunzime nu mai trebuie să aibă loc anual - o dată la doi ani este suficient.

    Dezinfectarea pardoselilor dure

    În general, mașinile de spălat pardoseli pot fi utilizate și pentru dezinfectare. Pentru această aplicație, trebuie respectat atât dozajul corect de substanțe chimice, cât și timpul exact de contact, în conformitate cu specificațiile producătorului. Aspirând apa murdară se elimină permanent germenii. Prin urmare, riscul de contaminare este minimizat. Riscul personalului de curățenie de a se infecta prin intermediul agenților patogeni de pe mâini este redus datorită curățării pardoselilor fără contact. Cu toate acestea, este recomandată protecție adecvată în timpul lucrărilor pregătitoare și de verificare.

    O cantitate suficientă de ingredient activ trebuie să ajungă pe suprafața pardoselii pentru a o dezinfecta cu succes. Pentru a realiza acest lucru, debitul trebuie selectat în raport cu suprafața pardoselii, astfel încât să se asigure o umezire uniformă. Padurile sunt mai potrivite decât periile pentru acest lucru. Pentru a respecta timpul de contact necesar, activitatea trebuie să se desfășoare fără aspirare. Soluția dezinfectantă se aplică pe pardoseală doar cu ajutorul mașinii de frecat. Zona este apoi lăsată să se usuce.

    Curățarea scărilor

    Lucruri interesante despre curățarea scărilor

    Scările pot fi adevărate elemente de design, realizate din oțel sau din lemn. Ele sunt căi de acces între etaje și pot fi centrale sau periferice. Lucrările de curățare a scărilor pot fi o provocare, spațiile reduse fiind principale problemă. De ce este curățenia încă importantă? De ce trebuie să se țină cont în cazul diferitelor acoperiri de pardoseală? Care sunt cele mai frecvente erori din timpul curățarii scărilor?

    Economisirea timpului și a resurselor: Sustenabilitate și inovație

    Curățenia este în sine sustenabilă, deoarece ajută la păstrarea valorii și funcției clădirilor, instalațiilor și utilajelor. La urma urmei, pentru a lucra eficient, este important să se reducă costurile și, în același timp, să se mențină sau să se îmbunătățească rezultatele. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea tehnologiei de curățare potrivite, care economisește energie și apă, a procedurilor moderne sau a mașinilor ergonomice care reduc efortul fizic și, prin urmare, reduc și timpul în care utilizatorii ar putea fi nevoiți să își ia concediu medical: Cu alte cuvinte, măsuri care aduc beneficii mediului și oamenilor în egală măsură. Industria curățeniei se află în prezent într-o stare de schimbare, modelele și metodele tradiționale fiind din ce în ce mai mult înlocuite de abordări dinamice și ecologice.

    Utilizarea cu moderație a tehnologiei și a resurselor

    În ceea ce privește conceptele de curățare ecologică, agenții de curățare joacă un rol important. Substanțele periculoase pentru mediu și substanțele periculoase pentru sănătate, cum ar fi fosfații sau acizii alergeni, trebuie evitate și înlocuite cu substanțe naturale. De asemenea, este important ca nicio resursă să nu fie irosită pentru producerea acestor substanțe naturale. În plus față de ingredientele lor, performanța de curățare joacă rolul principal pentru agenții de curățare certificați ecologic. Astfel, chiar și cantități mici dintr-un concentrat ar trebui să fie suficiente pentru a sprijini în mod eficient utilizatorii în activitatea lor.

    Soluții digitale pentru o sustenabilitate sporită

    Sustenabilitatea are mult de-a face cu utilizarea unor proceduri și concepte de curățare adecvate pentru fiecare clădire. Dar oportunitățile oferite de digitalizare nu trebuie să fie neglijate. De exemplu, sistemele disponibile pe piață facilitează curățarea clădirilor în funcție de necesități, folosind o combinație de senzori și evaluarea datelor furnizate de inteligența artificială. Sunt monitorizate nivelurile de umplere a dozatoarelor de săpun și a hârtiei igienice, precum și numărul de persoane care pășesc în anumite secțiuni ale clădirii, cum ar fi sălile de ședințe. Dacă aceste informații sunt utilizate în mod inteligent, se pot face economii semnificative în ceea ce privește efortul de lucru și materialele consumabile.

    Prin intermediul software-ului sau al aplicațiilor, care descriu în mod digital procesele pentru toate sarcinile administratorilor de clădiri, se pot face rapid și fără contact fizic ajustări ale sarcinilor zilnice de curățenie și planul de curățenie poate fi modificat în consecință. Comunicarea în timp real permite clienților, administratorilor și operatorilor de curățenie să facă schimb rapid de informații. Sarcinile speciale, cum ar fi dezinfectarea mânerelor ușilor sau a altor suprafețe, pot fi planificate și comunicate în mod eficient prin intermediul aplicațiilor.

    Nu doar un birou curat: Apă și aer

    Aerul curat este extrem de important în câmpul muncii, de exemplu în birouri, instituții publice sau medicale. În zonele cu un număr mare de oameni, este nevoie, de asemenea, de o alimentare cu apă de încredere. Purificatoarele de aer și dozatoarele de apă reprezintă o modalitate durabilă și rentabilă de a asigura un mediu igienic și curat, dincolo de pardoselile și suprafețele curățate.

    Purificatoare de aer pentru birouri

    Dozatoare de apă pentru birouri

