Birourile au, de obicei, pardoseli textile. Pentru un rezultat bun al curățării, se recomandă să aspirați încăperile de la intrare, pornind de la margine și deplasând întotdeauna duza înainte și înapoi în diagonală, în formă de V, peste zonele care nu au fost încă curățate. Se recomandă utilizarea unei duze înguste pentru zonele greu accesibile.

Deoarece există o mulțime de oameni în birouri, utilizarea aspiratoarelor cu baterii s-a dovedit a fi adecvată. Beneficiați de mai multe avantaje față de modelele clasice: Nu există pericole de împiedicare cauzate de cabluri care trebuie semnalizate, iar costurile de reparații pentru cablurile deteriorate sunt complet eliminate. Deoarece munca poate fi efectuată complet liber și fără a fi nevoie de o sursă de curent, se poate economisi aproximativ 20% din timpul de lucru. Înlocuirea simplă a bateriilor pentru diferite echipamente este posibilă dacă se utilizează platforma de acumulatori Karcher Battery Power, unde bateriile sunt interschimbabile între aparate. Aspiratoarele cu fir sau cu baterii cu funcție eco contribuie la o curățenie sustenabilă, deoarece acestea oferă o putere de aspirare bună respectând cerințe energetice reduse, datorită motoarelor eficiente și fluxului de aer optimizat.