    Spălătorii și sisteme de spălare

    Menținerea vehiculelor curate - fie că este vorba de autoturisme sau de vehicule comerciale, sistemele de spălare tip portal și self-service sunt soluții profitabile de curățare pentru dealeri auto, parcuri de spălare auto, ateliere și benzinării. Spălătoriile auto comerciale de tip portal și spălătoriile cu perii mobile asigură o flotă impecabilă pentru companiile de transport și operatorii de autobuze.

    Car wash

    Afacere secundară profitabilă pentru ateliere, stații de service și dealeri auto

    Mulți proprietari de mașini se asigură că vehiculul lor este curat și bine întreținut nu numai din cauza aspectului vizual, ci și din motive de siguranță și de conservare a valorii vehiculului. Prin urmare, aceștia vizitează în mod regulat spălătorii unde își pot curăța și întreține mașina. În consecință, spălătoriile auto cu perii și spălătoriile self-service pot constitui o activitate secundară profitabilă pentru atelierele auto, stațiile de service și reprezentanțele auto. Unitățile de spălătorie beneficiază de instalarea unor sisteme rentabile și ecologice. Pentru a fi profitabile, este important ca dimensiunea și echipamentul sistemului de spălare să fie adaptate în mod optim la grupul țintă și la numărul de vehicule spălate zilnic.

    Curățenie eficientă din punct de vedere al costurilor pentru firmele de curierat și companiile de autobuze

    De mulți ani, autobuzele și camioanele au devenit din ce în ce mai importante în transportul de persoane și mărfuri. Curățenia joacă un rol esențial în menținerea lanțurilor de aprovizionare și în funcționarea perfectă a proceselor.

    Procesele eficiente de spălare economisesc timp și bani

    Pentru a economisi timp și forță de muncă, standardele privind calitatea și viteza de spălare sunt deosebit de ridicate când vorbim de curățarea vehiculelor comerciale: cu cât procesul de curățare este mai eficient, cu atât mai repede vehiculele comerciale pot fi folosite din nou pentru transport. De asemenea, este important să existe un program de spălare flexibil pentru a satisface cerințele diferitor tipuri de vehicule și materiale, precum și pentru diferite tipuri de murdărie. Cu toate acestea, dimensiunea și designul vehiculelor comerciale nu necesită doar o tehnologie specială pentru spălare – ci și soluțiile de spălare trebuie să fie potrivite pentru a curăța vehiculele în mod rentabil.

    Curățenia păstrează valoarea parcului auto

    Indiferent dacă este vorba despre autoturisme de închiriat, camioane, flote de autobuze sau flote municipale, menținerea constantă a curățeniei contribuie la o durată de viață mai lungă a vehiculelor și la o întreținere mai ușoară. Vehiculele pot fi menținute în stare optimă de funcționare doar dacă sunt curate, deoarece astfel eventualele deteriorări pot fi identificate mult mai ușor.

    Sarcini de curățare în domeniul spălătoriilor

    Spălătorii auto

    Spălătorii auto self-service

    Recuperare apei în spălătorii

    Curățarea vehiculelor comerciale

    Curățarea halelor de spălare

    Curățarea parcărilor

    Produse potrivite pentru spălătorii

