Power nozzle 0°, 040

High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.

High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.

Specifications

Technical data

Nozzle size ( ) 40
Connection thread EASY!Lock
Colour silver
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Kärcher Tunisia
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