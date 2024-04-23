Power nozzle 40°, 040
Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.
Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.
Specifications
Technical data
|Nozzle size ( )
|40
|Angle (°)
|40
|Connection thread
|EASY!Lock
|Colour
|silver
Compatible machines
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control