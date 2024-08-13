Комплект для мойки автомобиля

Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7

Комплект состоит из автомобильного шампуня 1 л., щетки для колесных дисков, универсальной щетки и струйной трубки Vario Power 360°. Идеально подходит для чистки автомобилей и мотоциклов.

Особенности и преимущества
Универсальная моющая щетка
  • Мягка щетина для очистки любых поверхностей
Автомобильный шампунь 3 в 1, 1 литр
  • Максимальная эффективность очистки
Щетка для мойки колесных дисков
  • Рспределение воды на 360° для труднодоступных мест
Трубка Vario Power Short 360°
  • Идеально для очистки труднодоступных мест
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,691
Масса (с упаковкой) (кг) 2,063
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 422 x 105 x 220
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Мотоциклы и мотороллеры