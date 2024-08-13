Комплект для мойки автомобиля
Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7
Комплект состоит из автомобильного шампуня 1 л., щетки для колесных дисков, универсальной щетки и струйной трубки Vario Power 360°. Идеально подходит для чистки автомобилей и мотоциклов.
Особенности и преимущества
Универсальная моющая щетка
- Мягка щетина для очистки любых поверхностей
Автомобильный шампунь 3 в 1, 1 литр
- Максимальная эффективность очистки
Щетка для мойки колесных дисков
- Рспределение воды на 360° для труднодоступных мест
Трубка Vario Power Short 360°
- Идеально для очистки труднодоступных мест
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,691
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,063
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|422 x 105 x 220
Области применения
- Мотоциклы и мотороллеры