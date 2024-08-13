Моющая насадка для мягкой мебели
Ручная моющая насадка для моющих пылесосов. Прекрасно подходит для глубокой очистки обивки мягкой мебели и автомобильных сидений.
Ручная моющая насадка для моющих пылесосов. Идеальное решение для тщательной очистки обивки мягкой мебели (кресел, диванов и т. п.) и автомобильных сидений на всю длину ворса. Рабочая ширина 110 мм. Подходит к аппаратам SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 и SE 6.100.
Особенности и преимущества
Функция экстракции
- Для глубокой очистки ворса
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,118
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,188
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|153 x 113 x 75
Области применения
- Обивка