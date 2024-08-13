Ручная моющая насадка для моющих пылесосов. Идеальное решение для тщательной очистки обивки мягкой мебели (кресел, диванов и т. п.) и автомобильных сидений на всю длину ворса. Рабочая ширина 110 мм. Подходит к аппаратам SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 и SE 6.100.