Моющая насадка для мягкой мебели

Ручная моющая насадка для моющих пылесосов. Прекрасно подходит для глубокой очистки обивки мягкой мебели и автомобильных сидений.

Ручная моющая насадка для моющих пылесосов. Идеальное решение для тщательной очистки обивки мягкой мебели (кресел, диванов и т. п.) и автомобильных сидений на всю длину ворса. Рабочая ширина 110 мм. Подходит к аппаратам SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 и SE 6.100.

Особенности и преимущества
Функция экстракции
  • Для глубокой очистки ворса
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет белый
Масса (кг) 0,118
Масса (с упаковкой) (кг) 0,188
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 153 x 113 x 75
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Обивка