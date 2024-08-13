Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.
T-Racer Т 450 оснащен широким спектром функций для легкого и качественного удаления загрязнений без брызг. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давления для очистки, с помощью специальной конструкции можно без труда очищать углы, края и вертикальные поверхности (например, двери гаража). Новый Т 450 идеально подходит для чистки поверхности из гравия, дерева и камня. Подходит к аппаратам высокого давления Karcher серии К 4 - К 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся сопла
- Отличная производительность – идеально подходит для очистки больших площадей.
Брызговик
- Уборка без брызг
Встроенное мощное сопло
- Легкое переключение между обычным и мощным соплом
Специальная сетка для защиты от камней
- Мелкосетчатая защитная решетка позволят очищать гравийные дорожки.
Настройка высоты
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
- Очистка поверхностей требующих бережного обращения за счет изменяющегося давления
Рукоятка
- Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,136
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,84
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|790 x 321 x 1011
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Гаражные ворота
- Фасады небольших домов
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.