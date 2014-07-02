Удлинительный шланг XH 10 QR, Quick Connect, резиновый

Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.

Резиновый удлинительный шланг высокого давления для пистолета Best с разъемом Quick Connect. 10-метровый удлинительный шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между пистолетом и шлангом, входящим в комплект поставки аппарата. Высококачественный резиновый шланг со стальным армирующим слоем отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Удлинительный шланг подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 7 начиная с 2008 года выпуска, у которых шланг присоединяется к пистолету при помощи быстродействующего разъема (Quick Connect).

Особенности и преимущества
10 метровый удлинительный шланг
  • Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Резиновый шланг с металлическими вставками
  • Долговечный и надежный
Адаптер Quick Connect
  • Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 10
Цвет черный
Масса (кг) 2,551
Масса (с упаковкой) (кг) 2,726
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 240 x 115
Совместимая техника
